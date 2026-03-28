Unas 200 actuaciones del GAR en El Cerezo, Los Pajaritos y Su Eminencia durante este viernes noche y sábado en Sevilla

Los GAR de la Policía Local en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla (GAR), ha llevado a cabo en la noche de este viernes y en la mañana de este sábado más de 200 actuaciones en la zona de El Cerezo, Los Pajaritos y Su Eminencia. Así, se han identificado 105 personas, cumplimentado dos reclamaciones judiciales e instruido dos actas por extranjería, entre otros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, además, sobre las 22,00 horas se llevó a cabo un apoyo en la calle Mirlo del barrio de Los Pajaritos, durante la recuperación de un vehículo que había sido robado.

Por su parte, la Policía Local gestionó 106 incidencias. Así, se efectuaron 102 pruebas de alcoholemia, con el resultado de tres positivas por vía administrativa y una positiva por vía penal.