Abierto el plazo hasta el 11 de diciembre para participar en el III Concurso de Canción Andaluza de Alcalá (Sevilla)

Imagen de archivo del Concurso de Canción Andaluza de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos, ha abierto el plazo para participar en la tercera edición del Concurso de Canción Andaluza, una iniciativa en colaboración con la Peña Flamenca La Soleá para promocionar la copla y la canción andaluza como parte del patrimonio cultural y la identidad de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la convocatoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local y su extracto se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla este viernes, por lo que se ha abierto un plazo de 20 días hábiles para presentar las solicitudes, que finalizará el próximo 11 de diciembre de 2026.

En este sentido, el delegado responsable del Área de Identidad, Christopher Rivas, ha destacado que "este certamen vuelve en una edición más tras la gran aceptación de ediciones anteriores y va a seguir poniendo en valor nuestra identidad a través de la música".

"Apostamos por posicionar Alcalá de Guadaíra como una referencia esencial también en el panorama andaluz de la copla y la canción andaluza, porque entendemos que la cultura andaluza se defiende, se comparte y se conserva cuando se canta", ha abundado.

Asimismo, Rivas ha señalado que, "aunque el flamenco mantiene un vínculo inseparable con Alcalá como seña de identidad local, la canción andaluza abarca otros estilos que también forman parte de la cultura y las tradiciones de la ciudad".

Al hilo, ha explicado que el objetivo será "aprovechar ese vínculo de tradiciones, música y cultura para fortalecer nuestra identidad y mostrarla orgullosa como un aspecto más de nuestra atracción turística local". "La canción andaluza mantiene su presencia y actualidad en diferentes medios y plataformas", ha añadido, a la vez que ha animado a participar a los artistas que quieran mostrar su talento.

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN

El concurso está abierto a artistas de cualquier nacionalidad que tengan residencia en España y hayan cumplido los 16 años en la fecha de finalización del plazo de solicitudes.

Para ello, las personas interesadas deberán presentar su inscripción a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, mediante instancia general dirigida al Departamento de Cultura.

La solicitud deberá incluir el modelo específico de participación, una copia del DNI y los enlaces a vídeos de actuación con dos temas de libre elección, con una antigüedad máxima de tres años.

En el caso de participantes menores de edad, será obligatoria la firma del padre, madre o tutor legal, que deberá prestar su consentimiento para la participación en el certamen.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 11 de diciembre de 2026 y las bases y la convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en la documentación municipal correspondiente.

TRES FASES Y 4.200 EUROS EN PREMIOS

El concurso se desarrollará en tres fases. En las preliminares se realizará la valoración de los vídeos presentados por parte de la Delegación de Cultura.

De esta primera selección saldrán los artistas que pasarán a las semifinales, en las que participarán un máximo de 20 aspirantes con actuaciones en la Peña Flamenca La Soleá.

De las semifinales se seleccionarán los ocho artistas que llegarán a la gran final, donde actuarán ante el jurado, de manera que las fechas y ubicaciones de las actuaciones se comunicarán con suficiente antelación a las personas participantes.

La convocatoria ha establecido una dotación total de 4.200 euros en premios, distribuidos de la siguiente manera: Un primer premio de 2.000 euros, un segundo premio de 1.000 euros, un tercer premio de 700 euros y cinco premios de consolación de 100 euros cada uno para el resto de finalistas.