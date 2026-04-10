Abierto el plazo para de la convocatoria de ayudas para proyectos de prevención del VIH-Sida en Sevilla

Presentación del cartel de la campaña municipal contra los estigmas del VIH por parte del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado que mantiene abierto, hasta el 20 de abril, el plazo de la convocatoria de subvenciones Sevilla Libre de VIH-Sida 2026, una línea de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud en materia de VIH, sida y otras infecciones de transmisión sexual.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la convocatoria se enmarca en la estrategia municipal vinculada al programa internacional Fast Track cities to end the Aids Epidemic y en la continuidad de los objetivos marcados por Sevilla para contribuir a poner fin al sida como amenaza para la salud pública en 2030.

En este sentido, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha señalado que esta convocatoria "reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la prevención, la promoción de la salud y la lucha contra el estigma que todavía sufren muchas personas con VIH. Queremos seguir trabajando de la mano de las entidades sociales, que realizan una labor imprescindible sobre el terreno y llegan a colectivos especialmente vulnerables con cercanía, profesionalidad y eficacia".

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 110.000 euros y permitirá financiar proyectos orientados a la prevención del VIH y otras ITS, el diagnóstico temprano, la mejora del acceso precoz y la adherencia al tratamiento, la reducción de la discriminación y el desarrollo de acciones de información y sensibilización en materia de salud afectivo-sexual.

José Luis García ha subrayado que "hablamos de una política pública que no se limita a la atención sanitaria, sino que aborda también la inclusión, la igualdad de trato y la necesidad de ofrecer respuestas específicas a realidades complejas. La prevención, la información rigurosa y el acompañamiento son herramientas fundamentales para seguir avanzando".

Entre los objetivos prioritarios de esta edición figuran la reducción progresiva de nuevas infecciones por VIH y otras ITS, la disminución del retraso diagnóstico, la mejora de la calidad de vida de las personas con VIH y la aceleración de la lucha contra el estigma y la discriminación, así como la atención a problemáticas asociadas al chemsex.

Las ayudas están dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro con sede en la ciudad de Sevilla y con capacidad técnica y experiencia para desarrollar este tipo de programas.

Cada entidad podrá presentar un único proyecto, a desarrollas durante 2026, con un máximo de 25.000 euros por solicitud mediante presentación electrónica a través de la sede del Ayuntamiento.

"Sevilla consolida, así, una línea de trabajo sostenida en materia de salud pública, inclusión social y cooperación con las entidades especializadas, con el objetivo de seguir avanzando hacia una Sevilla libre de VIH, sida, estigma y discriminación", ha afirmado el edil.