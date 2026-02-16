Abierto el plazo de solicitudes del Programa para la Prevención de la Exlusión Social de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Rocío Bastida. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto este lunes el plazo de solicitudes del Programa para la Prevención de la Exclusión Social (conocido popularmente como PUM), iniciativa que propiciará cerca de un centenar de contrataciones de urgencia y de carácter temporal a personas que atraviesen situaciones socio-económicas desfavorables.

La delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha manifestado que "es un programa de apoyo extraordinario a los sectores en situación de vulnerabilidad de la ciudad en los que tenemos que priorizar para reforzar la atención y protección social (personas con menores a su cargo o personas con discapacidad, familias con recursos limitados, personas en desempleo mayores de cierta edad, o paro de larga duración), según una nota remitida por el Consistorio.

Bastida ha señalado que este programa "desarrolla así una doble función, puesto que apoya a personas y familias en momentos de dificultad económica, les otorga experiencia laboral, cotizaciones y también ánimo de reinsertarse laboralmente, sentirse útiles a la sociedad realizando un trabajo que beneficia a toda la comunidad".

El programa se desarrolla cofinanciado con la Diputación de Sevilla y se estima que se realizarán en torno a un centenar de contrataciones para un periodo de tres meses en este 2026.

El plazo estará abierto desde el 16 al 27 de febrero de 2026. La solicitud y demás trámites están disponibles en la web municipal alcaladeguadaira.es Servicios Sociales. Online se pondrá solicitar a través de la sede electrónica municipal seleccionando el trámite 'Solicitud Programa para la Prevención social'.

De forma presencial, la entrega de documentación se realizará en la Oficina de Atención al Ciudadano (Calle Rafael Santos, 6) en horario de mañana (de 8,30 a 13,30 horas de lunes a viernes), y de tarde (de 15,00 a 20,00 horas los martes y jueves).

También se puede llevar a cabo en la Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito Norte (Calle Ramón J. Sénder s/n) de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas. Y en la Oficina de Atención al Ciudadano Distrito Sur, (Calle Reyes Católicos, 7) de lunes a viernes, de 11,00 a 13,30 horas.