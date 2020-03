El abogado Francisco José Fernández Romero presenta en Sevilla su libro 'Transformación digital: cuestiones clave'

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado y profesor universitario Francisco José Fernández Romero, socio-director del despacho Cremades-Calvo Sotelo, ha publicado su nuevo libro 'Transformación digital: cuestiones clave', editado por Wolters Kluwer en su serie 'Tecnología para los negocios', una monografía dedicada a examinar los desafíos y peligros fundamentales a los que se exponen las empresas que abordan la transformación digital.

En este sentido, el autor ha apuntando que uno de los fallos por parte del sector empresarial es "confundir este cambio estratégico con una mera inversión o adaptación tecnológica, sin tener claro que implica o debe implicar un cambio organizacional transversal, con implicaciones en todas las áreas, desde la comercial hasta la de recursos humanos, pasando por la comunicación y el marketing, y en el corazón de esta transformación deben estar las políticas de cumplimiento normativo", según ha informado la organización en una nota de prensa.

Así, Fernández Romero ha vinculado el éxito de la transformación digital con la implementación previa de estas políticas para garantizar la adecuación normativa, medir riegos y establecer mecanismos de prevención, control y gestión. "La necesidad de mantener protocolos de seguridad que reduzcan los riesgos inherentes al tráfico jurídico-económico se incrementan de modo exponencial en el entorno digital, aunque el triunfo no está solo en evitar sanciones y daños sino en promover una cultura de transparencia y buen gobierno y en favorecer así el éxito de la estrategia de negocio", ha añadido.

En su ensayo, el autor ha señalado que no solo se exponen a la extinción las empresas que renuncian a la transformación digital, también lo hacen aquellas que se abordan solo la vertiente tecnológica de esta transformación y las que no hacen un estudio riguroso del marco normativo y los riesgos jurídicos, pero también comerciales, financieros, fiscales y reputacionales.

A su juicio, la falta de regulación, lejos de hacer innecesario el compliance, "lo hace más determinante que nunca pues se trata en muchos casos de ir por delante de la norma". Por otro lado, esta falta de regulación sobre determinadas cuestiones contrasta con el exceso de producción normativa en otras, y se une a las diferencias entre marcos jurídicos nacionales, regionales y transaccionales.

"Si tenemos en cuenta que la transformación digital va normalmente asociada a una internacionalización del ámbito territorial de actuación, lanzarse a ella sin medir riesgos y sin unos adecuados mecanismos de prevención, control y gestión es como lanzarse al vacío sin paracaídas", ha afirmado el autor.

Los riesgos empresariales siempre existen y son inherentes al tráfico jurídico-económico, en opinión del abogado, pero "es verdad que se incrementan de modo exponencial en el entorno digital". "La introducción de la Inteligencia Artificial, los servicios cloud, la domotización, el uso de las redes sociales, la externalización de servicios y la adaptación de estrategias colaborativas, la flexibilización de las jerarquías y políticas de employee centricity, el pay per view, las políticas de suscripción, la estrategias comerciales freemium, el P2P, el open Access, el pay what you want, el crowfunding son realidades habituales inherentes a la transformación digital cargadas de oportunidades pero también de riesgos si no son bien gestionados.

Las sanciones, las pérdidas financieras, el deterioro de la reputación y los daños a terceros son los principales riesgos a los que se exponen las empresas sin las adecuadas políticas de cumplimiento, "aunque el verdadero triunfo de estas políticas no está en evitar sanciones y daños sino en promover una cultura de transparencia y buen gobierno que facilite la adaptación digital y promueva el éxito empresarial", ha concluido.