El abogado Rafael Jiménez Díaz, nuevo presidente del Rotary Club Sevilla Corporate

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rotary Club Sevilla Corporate acaba de materializar el 'Cambio de Collares'. Con esta tradicional ceremonia, que se renueva cada año, el abogado Rafael Jiménez Díaz ha tomado el relevo del empresario Francisco Díaz Cadenas en un acto celebrado en la Casa Palacio Soto Hermoso al que acudieron dirigentes de las instituciones sevillanas, el gobernador distrital de Rotary, Dimas Rizzo, y representantes de otros clubes rotarios, así como numerosos amigos y asociados.

Para Jiménez Díaz, ser presidente del Rotary "es un gran reto porque has de ser el líder de un barco donde hay líderes de mucha relevancia. Y el hecho de que me propusieran por unanimidad para desempeñar esta responsabilidad ha sido lo que más me ha ilusionado". En este sentido, ha expresado su agradecimiento y ha señalado al respecto que "no puedo fallar a mis compañeros".

Tras siete años como rotario y haber sido el año pasado macero, una responsabilidad que lo ha llevado a organizar los eventos durante el mandato de su predecesor, el nuevo presidente conoce a la perfección los entresijos de la entidad. Quizás por ello afirme que "en Rotary hay dos pilares fundamentales: la camaradería y la filantropía. Y de los dos valores me atrevería a decir que es más importante el compañerismo porque la solidaridad que practicamos nace de ahí".

Quizás por ello haya situado en el crecimiento de la entidad y en acentuar el carácter social sus próximos objetivos. De este modo, Rafael Jiménez desempeñará las tareas previstas para este año que ahora empieza con un sólido equipo integrado por el past presidente, Francisco Díaz Cadenas; como vicepresidente Pedro Valenzuela; Inmaculada García como macera; Ángeles Casquero, como su "mano derecha"; José Luis Sarasola estará al frente de la obra social; Manuel Aranda, con la fundación rotaria, la membresía correrá a cargo de Luis Romero; y Javier Fernández será el tesorero.

"Unos compañeros de mucho nivel que nos van a permitir hacer una obra social en beneficio de los colectivos desfavorecidos, a la altura de lo que se espera de los valores rotarios", ha concluido Jiménez Díaz.