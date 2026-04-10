Abre en Mairena (Sevilla) el aparcamiento junto al Complejo Deportivo Francisco León para "mejorar el tráfico" local

Nuevo aparcamiento en Mairena del Aljarafe (Sevilla) junto al Complejo Deportivo Francisco León - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado este viernes la apertura del nuevo aparcamiento situado junto al Complejo Deportivo Francisco León y cerca del CEIP Miguel Hernández, una actuación destinada a mejorar "el tráfico y la seguridad en la zona".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, se ha asfaltado una superficie de 3.750 metros cuadrados, y ha habilitado 104 plazas, cuatro de ellas para personas con movilidad reducida. Asimismo, se ha construido una nueva acera en la calle Del Teatro, ha ampliado el carril bici y ha mejorado la entrada desde la avenida Mariana de Pineda.

Al hilo, el alcalde de la localidad, Antonio Conde, ha expresado que las personas que habitualmente transitan la zona "podrán aparcar con comodidad".

El proyecto ha contado con una inversión de cerca de 314.000 euros. Además, ha instalado nuevo alumbrado, ha creado una red para recoger el agua de lluvia, ha colocado nueva señalización y ha plantado árboles, haciendo un espacio más cómodo y seguro.