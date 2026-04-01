Acepta dos años de prisión tras colarse en una residencia de mayores de Sevilla para robar comida y menaje

Archivo - Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha condenado a un varón a dos años de prisión por un delito de robo con fuerza en casa habitada tras saltar el muro perimetral de las instalaciones de la Residencia de la Tercera Edad Santa Ángela de la Cruz en Mairena del Aljarafe (Sevilla) para robar diversos alimentos y menaje de cocina. El hombre, que en el momento de los hechos se encontraba "bajo el efecto de sustancias estupefacientes" ha aceptado los hechos y ha mostrado conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía. No obstante, queda pendiente conocer si finalmente ingresará en prisión, dado que la suspensión de la pena privativa de libertad ha quedado pendiente para la fase de ejecución de la sentencia.

Según el escrito, consultada por Europa Press, los hechos se remontan a la medianoche del 14 de enero de 2023, momento en el que el acusado "se dirigió a las instalaciones de la residencia y, con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, trepó el muro perimetral de 1,80 metros de altura".

De esta forma, saltó el mismo, así como los setos que lo rodeaban, y accedió al interior del patio de la residencia. "Tras ello, el acusado se aproximó a la puerta trasera de la vivienda que daba acceso a la cocina de la misma y, tras romper su cerradura, accedió al interior de la estancia y se apoderó de diversos alimentos y menaje de cocina", ahonda la sentencia. Posteriormente, abandonó la residencia.

El tribunal concreta que "en el momento de los hechos, el acusado era consumidor de sustancias estupefacientes" lo que, considera, "mermaba levemente sus facultades intelictivas y volitivas".

Aunque el importe concreto de lo sustraído no ha quedado concretado, la dirección de la residencia reclamó la indemnización procedente por los efectos sustraídos y no recuperados. De hecho, el encausado se verá ahora obligado a abonar este importe, así como las costas procesales. Según el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito de robo con fuerza e casa habitada, aunque concurre un atenuante analógica de drogadicción, por el consumo ya mencionado.

Finalmente, el hombre ha mostrado conformidad con los hechos descritos y la pena solicitada por los mismos por el Ministerio Público, no considerando así necesario la continuación del juicio. No obstante, la suspensión de la pena ha sido derivada a la fase de ejecución de la sentencia, que ya ha sido declarada como firme.