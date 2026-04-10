Acusado del crimen del mercadillo de Alcosa reitera su inocencia: "¿Cómo voy a matar a la gallina de los huevos de oro?"

Juicio del crimen del mercadillo de Alcosa en la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El varón acusado de asesinar a otro con un disparo en la cabeza en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa de Sevilla y de abandonar, posteriormente, su cuerpo, ha negado este viernes, 10 de abril, los hechos. Ello se debe a que la víctima, según ha asegurado, funcionaba como su "sustento económico", dado que le proporcionaba un pago habitual a cambio de ejercer como transporte para dirigirse a diversas zonas para obtener droga. Cabe mencionar que enfrenta una petición fiscal de 33 años y nueve meses de prisión.

De hecho, este hombre, de nombre Manuel José Nieves, ha asegurado en la quinta sesión del juicio con jurado popular que ha acogido la Audiencia Provincial de Sevilla durante la presente jornada, que "nunca" habría pensado en esta posibilidad. "Era mi manutención, con ese dinero podía permitirme comida, droga y mantener a mi hijo. ¿Cómo iba a matar a la gallina de los huevos de oro?", ha esgrimido.

Fruto de ello, ha optado, como ya hizo en la primera sesión de este procedimiento, por culpar a Vanesa, considerada como encubridora por el Ministerio Público, como presunta autora del disparo que acabó con la vida de Emilio, víctima del episodio.

"GRAN AMISTAD" CON LA VÍCTIMA

Así, durante la comparecencia de los acusados, Nieves, que ha respondido únicamente a preguntas de su letrado, ha detallado que mantenía una "gran amistad" con la víctima. Según ha asegurado, se conocían desde hacía un año aproximadamente y de forma habitual, concretamente los lunes, miércoles y viernes, realizaban quedadas para que Manuel con su vehículo pudiese llevar a Emilio al lugar de compra del referido material. De hecho, por este servicio recibía pagos de entre 50 y 60 euros.

Según Nieves, también apodado como 'El Cojo' por su visible dificultad motriz, ha asegurado que Vanesa mantenía una "conflictiva relación con Emilio". "Se comportaba con ella como un déspota, le decía que solo servía para guardar la droga en sus partes íntimas".

Así, este hombre ha relatado que el día de los hechos y una vez los tres se encontraban a bordo del vehículo, que en ese momento estaba estacionado, tan solo pudo escuchar un disparo, que presuntamente habría llevado a cabo Vanesa contra Emilio, y mirar con estupefacción los hechos. "Estaba mareado tras el disparo, me pitaba un oído. De hecho, intenté practicar algunos primeros auxilios. Mi reacción fue insultar a esta mujer, pero ella me dijo que estaba harta de insultos y menosprecio", ha indicado.

Ha insistido, de igual forma, en que fue esta última la que, tirando del brazo de la víctima, tomó la iniciativa para poder extraer el cuerpo del coche para posteriormente abandonarlo, quien se deshizo de algunos efectos personales de la víctima tirándolos por la ventanilla mientras él conducía y quien insistió en ocultar los hechos. "Me dijo que, si me iba de la lengua, yo sería el próximo. Todo ello, mientras señalaba un arma que había escondido bajo su camiseta en su tripa", ha enmarcado.

"VAYA CUENTO SE ESTÁ MONTANDO"

Tras una extensa ronda de preguntas de más de media hora que, incluso, ha llegado a despertar la perplejidad de la magistrada en varias ocasiones, quien se vio obligada a instar al abogado de la defensa de Nieves a que, por favor, concluyera su alegato, tomó la palabra Vanesa. Hasta ese momento, había escuchado el relato de Nieves con la mirada perdida, negando levemente con la cabeza en señal de desaprobación.

Este no ha sido el único acompañamiento con el que ha contado el relato de este hombre, pues algunos miembros de la familia de Emilio, también presentes en la sala, llegaron a proferir en voz lo suficientemente audible aunque sin interrumpir la sesión expresiones como "asesino", "vaya cuento se está inventando" o "sinvergüenza", convencidos, por tanto, de la culpabilidad del mismo.

Así, Vanesa, que ha aceptado responder preguntas tanto de su letrado como del Ministerio Público, ha negado la relación de confianza que, en principio, había defendido Manuel. "No se conocían desde hacía mucho tiempo. De hecho, se veían solo para consumir sustancias. Yo era la que en alguna ocasión había comido con su familia, había ido a comprar ropa con él. Conocía a su pareja y a su madre". Es más, se ha opuesto a esta "relación conflictiva" que habría expresado Nieves. "Teníamos peleas tontas, pero eso, leves, porque a mi no me parecía bien que implicase a terceras personas en estas cosas -- la compra de sustancias -- pero él insistía", ha incidido.

Ese día, según el relato de la mujer, fue Nieves quien disparó a Emilio tras bajarse del coche con la excusa de que el vehículo "tenía algún sonido raro". "Se bajó, empezó a trastear con uno de los cinturones traseros y, de repente, escuché un disparo. Desde el asiento de atrás, vi como la cabeza de Emilio, que aún se encontraba en el asiento del copiloto, se desplazaba por inercia". De hecho, asegura que, una vez pudo bajar del vehículo y el hombre se encontraba en el suelo, a su juicio "sin vida", Manuel le dijo que este varón "le tenía bastante hasta los huevos" y que "el que se la hace, se la paga", de ahí el episodio con consecuencias fatales.

Para Vanesa, su "mayor error" fue "no contar antes a la familia lo que había pasado". Así, ha aceptado que, en un primer momento y por "temor" a represalias por parte de Nieves, mintió a Susana, pareja de la víctima, cuando le preguntó por su paradero. "Me la encontré, después de todo esto, en la calle, me dijo que estaba preocupada. Yo le pasé el número de Manuel, pero no le dije nada, no me atrevía. En las películas ves que es la policía la que suele dar este tipo de noticias, pero yo no me veía con fuerzas. Ese es el error que cometí". No obstante, días después y tras ser buscada por la Policía Judicial, Vanesa se dirigió a los agentes para, precisamente, contar el relato.

La sesión también ha contado con la comparecencia de un hombre, acusado únicamente por la acusación particular, de nombre Francisco José, más conocido como 'Curro, el repartidor' por sus labores de reparto de comida a domicilio. Este, que presuntamente habría facilitado a Nieves un arma según una conversación que habría escuchado un testigo del procedimiento, ha negado rotundamente los hechos. "Yo me dedico a repartir comida y a tomar drogas. ¿De dónde iba a sacar un arma? No sé por qué este hombre se ha inventado eso, él verá", ha concluido.

EL RELATO DE LA FISCALÍA

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan al 18 de febrero de 2024, momento en el que el acusado "acudió conduciendo con su vehículo a una determinada calle de Sevilla donde residía la víctima".

Así las cosas, el principal investigado "condujo el vehículo hasta llegar a la calle Capellán Leonardo del Castillo, en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa. "Fingiendo la avería, tiró de uno de los cinturones de seguridad y, sorpresivamente, cogió con un arma de fuego y disparó a la víctima con ella, actuando con la intención de acabar con su vida, así como la de apropiarse de los efectos de valor que llevaba consigo".

El hombre sacó el cuerpo del vehículo, lo dejó "allí tirado" y se dispuso a marchar de allí conduciendo, tras lo que se apropió de su bandolera y el metálico que había dentro. Por su parte, la mujer "optó por callar lo sucedido".

El Ministerio Público detalla que el hombre responde en calidad de acusado por presuntos delitos de asesinato con alevosía, tenencia ilícita de arma corta, por carecer de permiso o licencia, robo con violencia, falsedad en documento oficial cometido por particular, con circunstancia agravante de responsabilidad criminal de reincidencia en el delito de asesinato y en el delito de robo. Por su parte, la encausada responde en calidad de autora por un presunto delito de encubrimiento.