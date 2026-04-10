Adelante exige a la Junta que "no se caiga el techo o haya hormigas" en el paritorio del Hospital de Valme de Sevilla

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este viernes en Sevilla junto a matronas y matrones del Hospital de Valme. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha apoyado este viernes las reivindicaciones de las matronas del Hospital de Valme de Sevilla sobre sus instalaciones de trabajo y le ha exigido en paralelo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que estén "en condiciones", para aludir aquí a que "no se caiga el techo" o que "no haya una plaga de hormigas en el paritorio".

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con matronas de centro hospitalario sevillano, García ha pedido al presidente andaluz que escuche esas exigencias sobre las condiciones materiales de su trabajo, a la que ha sumado "tener personal".

"Incluso hay muchos días en los que están por debajo de los servicios mínimos que pone la Consejería", ha señalado García, según una nota de este partido.

Adelante Andalucía ha lamentado que profesionales "con gran formación y experiencia" vean mermada la calidad de su trabajo por problemas estructurales.

"Tenemos unos servicios excelentes, que nos ponen los vellos de punta del orgullo que tenemos que tener el pueblo andaluz. Pero a costa de unos profesionales que no pueden más, de unas trabajadoras que no pueden más", ha afirmado el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta.

García ha advertido que esos problemas en las instalaciones "van contra la seguridad laboral y contra la seguridad de nuestras mujeres, de las mujeres andaluzas que paren en condiciones que no deberían y de los niños y niñas que nacen".

"Exigimos al señor Moreno Bonilla que venga y se tome un cafelito con las trabajadoras, con las matronas del hospital de Valme y las escuche", ha continuado argumentando García, quien ha ironizado sobre el presidente andaluz acerca de que "dice en El Hormiguero que se emociona y a ver si pone un poquito de sensibilidad".

"El señor Moreno Bonilla lo que quiere es que vayan a parir a la privada donde, por cierto, van a parir en peores condiciones que aquí porque aquí hay un trabajo excelente", ha rematado García su reflexión.

Por su parte, un matrón del servicio de paritorio del Hospital de Valme, Jorge Romero, ha informado de los varios intentos fallidos de reunirse con otros partidos, como con el Partido Popular.

"Nosotros estamos aquí con Adelante Andalucía, pero nosotros hemos citado sistemáticamente a todos los partidos políticos en nuestras redes sociales para denunciar la situación que estamos viviendo y ellos han sido los únicos que se han puesto de acuerdo con nosotros para escuchar nuestras reivindicaciones. Hemos citado sistemáticamente tanto al PP como al consejero de Salud como a Juanma Moreno y ninguno se ha puesto en contacto con nosotros", ha asegurado el matrón.

