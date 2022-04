Adelante Sevilla exige al gobierno municipal una ampliación del número de plazas de interinos a estabilizar

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Sevilla (IU-Podemos) en el Ayuntamiento, Daniel González Rojas, ha valorado este jueves el trabajo que han realizado los sindicatos con el gobierno municipal para "componer el listado de plazas susceptibles de estabilizar" tras la aprobación de la nueva norma estatal, al tiempo que ha pedido al equipo del alcalde Antonio Muñoz una "ampliación" del número de plazas de interinos que podrían beneficiarse de la estabilización.

En palabras del portavoz en una nota de prensa, "es la Administración la que no ha hecho su trabajo durante años no convocando oposiciones". En este sentido, González Rojas ha destacado que en el acuerdo de presupuestos de la formación de izquierdas con el PSOE se recogía que "no se realizaran procesos que pudieran ser perjudiciales para todo el personal interino afectado" y que "se revisaran las plazas".

"La nueva normativa estatal es una oportunidad para arreglar todo este desaguisado, por lo que exigimos al gobierno municipal que no sea conformista y siga ampliando el listado que ya se ha aprobado", ha abundado el portavoz, que ha mantenido reuniones con trabajadoras del Vacie y de la Escuela Virgen de la Esperanza junto a la sección sindical de CCOO así como con la plataforma de Trabajadores Sociales contra el Fraude de Ley.

En concreto, para IU, existen tres colectivos que "tienen cabida perfectamente" en los criterios que recoge la normativa. Por un lado, las trabajadoras de la Escuela Virgen de la Esperanza, "seis trabajadoras que llevan quince años trabajando en el Ayuntamiento y que ahora se verían directamente en la calle, siendo posible incluirlas en los procesos de estabilización por lo que entendemos que debe hacerse".

González Rojas ha señalado también a las trabajadoras sociales del Vacie a las que ha defendido que "es posible incluirlas en los procesos de estabilización y garantizar que la experiencia acumulada de este personal no se tire por la borda". Y, por último, el colectivo de trabajadores sociales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad. "Urge aprovechar la oportunidad que nos brinda la nueva normativa estatal para garantizar que un personal que lleva más de quince años trabajando en el Ayuntamiento no se quede en la calle de la noche a la mañana", ha sentenciado.