Adjudicado a Iberdrola por 7,89 millones el suministro de energía renovable por dos años del Ayuntamiento de Sevilla

Fachada del Ayuntamiento de Sevilla - IBERDROLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha informado este viernes de que ha resultado adjudicataria del contrato para el suministro de energía eléctrica de los edificios municipales del Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha indicado la eléctrica en un comunicado, el contrato, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 3 de octubre de 2026, tendrá una duración de dos años, contempla un volumen aproximado de 20 gigavatios hora (GWh) anuales y alcanza los 3.890.137,67 euros anuales.

En concreto, la adjudicación comprende un total de 377 puntos de suministro dependientes de la Dirección General de Edificios Municipales, integrada en el Área de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio, Vivienda, Edificios Municipales, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla.

Además, el acuerdo incorpora servicios de valor añadido orientados a la gestión energética e incluye herramientas de seguimiento del consumo y de facturación, asesoramiento y optimización de potencias, entre otros.

El delegado Comercial de Iberdrola en Andalucía, Borja Cañas, ha destacado la relevancia de esta adjudicación. "Esta adjudicación refuerza la presencia de Iberdrola en Andalucía y supone un nuevo paso en nuestra colaboración con las administraciones públicas para avanzar hacia un modelo energético más eficiente y sostenible", ha señalado.

Entre las condiciones establecidas para la prestación del servicio figura que la electricidad suministrada deberá contar con*garantía de origen renovable, acreditando así la procedencia renovable de la energía destinada a los edificios municipales.