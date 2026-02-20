La AECC convierte la Diputación de Sevilla en un "espacio de escucha y humanización" por el Mes Mundial contra el Cáncer

El presidente de la Diputación (d), junto con su homólogo en la AECC en Sevilla y responsables de esta asociación, en un acto celebrado en el organismo provicial. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha acogido este viernes el acto institucional por el Día Mundial Contra el Cáncer, organizado junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla, en una jornada centrada en la humanización del proceso oncológico, el acompañamiento a pacientes y familias y el reconocimiento al papel esencial del voluntariado y las juntas locales en toda la provincia.

El encuentro ha reunido a autoridades, representantes municipales, profesionales sanitarios, investigadores, voluntariado y personas que han vivido el cáncer en primera persona. Desde el inicio, se ha puesto el foco en la importancia de 'poner a la persona en el centro', un mensaje que ha guiado todas las intervenciones y que ha marcado el tono de la jornada, informa en una nota de prensa.

El presidente, Javier Fernández, ha dado la bienvenida haciendo referencia a la "institucionalización de esta colaboración" y poniendo a la Diputación al servicio de la citada asociación. "Es un compromiso nuestro firme y en el camino no solo es que nos vamos a encontrar, sino que vamos a ir juntos". "El cáncer no entiende de territorios y el hecho de que haya delegaciones locales de la Asociación en muchos municipios de la provincia, incluso creciendo en algunos casos, merece nuestra atención y nuestra ocupación, porque nosotros, los alcaldes y la Diputación, trabajamos para las personas", ha dicho Fernández.

El mandatario provincial ha querido también transmitir un mensaje de esperanza --"los poderes públicos tenemos la obligación de poner recursos para que nadie pueda sentir que está solo"-- y su felicitación a los voluntarios, de los que ha resaltado "su solidaridad y su dedicación".

Para su homólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla, Jesús Maza, "la humanización en cáncer es imprescindible para que podamos abordarlo de manera integral, es la única manera para que el acompañamiento que hacemos a familias y pacientes oncológicos sea completo en todo el proceso".

Además, ha puesto el foco en las Juntas Locales y voluntariado: "Somos más de 1.000 voluntarios/as en toda la provincia repartidos en 69 Juntas Locales, lo que hace que podamos llegar a cada rincón de la provincia", añade Maza. Por último, ha resaltado la importancia de estar atendiendo ya a pacientes oncológicos infantiles: "Hemos atendido a 98 personas, entre niños y niñas y familiares, y el total de personas atendidas en 2025 es de 3.284, un millar más que en 2024".

HUMANIZACIÓN, PREVENCIÓN Y APOYO INTEGRAL

La primera mesa redonda, integrada por Laura Molero, responsable de Atención al Paciente y al Usuario de la AECC, y Clara Núñez, neuropsicóloga de la Asociación y que desarrolla parte de su trabajo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, ha profundizado en los retos actuales de la atención oncológica: la necesidad de humanizar cada fase del proceso, reforzar la prevención, atender las particularidades del cáncer en hombres y en entornos rurales, y visibilizar la realidad del cáncer infantil.

Ambas profesionales han subrayado la importancia del acompañamiento emocional y del trabajo multidisciplinar para mejorar la calidad de vida de pacientes y familias.

Juan Jesús, paciente de cáncer, ha aportado su testimonio: "una mirada íntima y valiente sobre el impacto del diagnóstico y el valor del acompañamiento recibido por parte de la AECC". Su intervención ha recordado la importancia de romper estigmas y de reforzar el mensaje de que "nadie debe enfrentarse al cáncer en soledad".

Por su parte, la investigadora Beatriz Suárez ha destacado el papel crucial de la investigación para avanzar en la supervivencia y en la calidad de vida, así como la necesidad de seguir impulsando vocaciones científicas y de mantener el compromiso social con la ciencia. "Investigar contra el cáncer significa dar esperanza", ha afirmado.

GALARDONES 'V DE VIDA'

Durante el acto se han entregado los Galardones 'V de Vida', un reconocimiento al compromiso y la dedicación de quienes trabajan cada día para mejorar la vida de las personas afectadas por cáncer. Este año han sido distinguidas María Teresa, de Morón, y Elodia, de Casariche, quienes han compartido breves palabras sobre lo que este reconocimiento supone para ellas y para sus localidades.