Un agente de Mairena (Sevilla) fuera de servicio detiene a una persona con orden de búsqueda y detención

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Local de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que se encontraba fuera de servicio detuvo el pasado 16 de septiembre a un hombre de 31 años con orden de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Sevilla.

Según una nota emitida por el Consistorio, los hechos ocurrieron sobre las 13,15 horas, cuando el agente reconoció a esta persona mientras circulaba por la avenida de los Descubrimientos en dirección al centro comercial Metromar. Seguidamente, alertó a la Jefatura para que una patrulla de servicio se hiciera cargo de la situación.

Una vez personados los agentes en el centro comercial, identificaron al individuo y confirmaron la vigencia de la orden judicial, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales.