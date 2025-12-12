La exposición del Bellas Artes de Sevilla con obras maestras de la Caridad suma casi 150.000 visitas en su ecuador

La consejera de Cultura muestra la App para seguir la exposición con obras de la Caridad junto a sus creadores. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La Santa Caridad de Sevilla', que puede verse en el Museo de Bellas Artes de Sevilla desde el pasado 1 de julio, ha alcanzado su ecuador con 146.377 visitantes registrados, que se han acercado hasta la pinacoteca para apreciar las obras maestras del Barroco que alberga habitualmente la iglesia de este hospital sevillano, actualmente en obras, de autores como Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal, Pedro Roldán y Duque Cornejo, entre otros.

La cifra la hecho pública la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, durante el acto de presentación de una nueva aplicación móvil que proporciona al visitante del Museo una audioguía inteligente, gestionada por Inteligencia Artificial (IA), que permite al usuario desde su propio dispositivo realizar un recorrido personalizado, en varios idiomas, a la citada muestra, "dándole la ocasión de interactuar y realizar preguntas sobre las diferentes obras que la integran".

"Cuando inauguramos 'Arte y Misericordia. La Santa Caridad de Sevilla' comenté que la muestra estaba llamada a convertirse en una de las citas más relevantes de la programación cultural de Andalucía y así lo acreditan las cifras de visitantes de la exposición", ha destacado Patricia del Pozo en una nota de prensa.

En ese sentido, la consejera ha abundado en que la visita a la exposición "se va a ver ahora notablemente enriquecida con la incorporación de un nuevo recurso: una audioguía inteligente desarrollada para este espacio y esta exposición, que ha incorporado la Inteligencia Artificial para ofrecer un recorrido personalizado, a medida de cada visitante".

Esta audioguía inteligente, desarrollada por la empresa Davinci Tech, se puede usar actualmente en esta exposición temporal a través del dispositivo móvil del visitante, descargando la aplicación o en entorno web a través de un código QR, sin necesidad de registro previo ni descarga.

Cuenta con cuatro tipos de guías predeterminados y plantea un itinerario por la muestra a través de 18 apartados: una introducción, una explicación sobre cada una de las dieciséis obras presentes y una conclusión. Los contenidos desarrollados por Davinci Tech han sido supervisados por los especialistas del museo sevillano y tienen una extensión de entre dos y tres minutos, a partir de los cuales el usuario puede comenzar a interactuar, realizando preguntas a una IA que las responderá en tiempo real, que pueden ir desde el contexto histórico- artístico de los autores a detalles específicos de las obras expuestas.

Además del recorrido individual, la aplicación permite la conexión en modo grupo y se encuentra actualmente accesible en varios idiomas, entre ellos, español, inglés, francés, y alemán. Próximamente lo estará también en japonés, coreano y chino.

Además, los datos recabados en cada una de las visitas se almacenan y se analizan para que la pinacoteca pueda conocer los diferentes perfiles de sus usuarios e introducir mejoras en la gestión del monumento y las visitas, a lo que se suma un ahorro, económico y ambiental, en la adquisición de dispositivos físicos, ya que el visitante accede a la aplicación desde su teléfono móvil. Esta aplicación ya se ha puesto en marcha en otros museos y monumentos, entre ellos la Alhambra de Granada.