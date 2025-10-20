Agentes de la Guardia Civil reaniman a un hombre inconsciente tras sufrir un ictus en Villamanrique (Sevilla)

Una patrulla de la Guardia Civil consigue reanimar a un hombre en Villamanrique de la Condesa tras sufrir un ictus - GUARDIA CIVIL

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Una patrulla de la Guardia Civil ha conseguido reanimar a un hombre que se encontraba inconsciente tras sufrir un ictus en Villamanrique de la Condesa (Sevilla). La labor de los agentes fue "decisiva" para mantener con vida al afectado hasta la llegada del servicio sanitario y su traslado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío.

Según detalla el instituto armado en una nota de presa, la patrulla se encontraba de servicio en la carretera A-8060, cuando fue alertada por una mujer que pedía auxilio desde el interior de una finca ganadera. La patrulla accedió al recinto, siendo informada que un hombre de avanzada edad se encontraba inconsciente en el interior de una vivienda.

Al llegar al lugar, encontraron a esta persona "apenas sin pulso ni respiración, con una hemorragia significativa en la cabeza y signos evidentes de cianosis". Según relataron testigos presenciales, momentos antes de desplomarse, el hombre manifestó sentirse indispuesto, cayendo al suelo y golpeándose violentamente en la cabeza. Los guardias civiles comenzaron de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras informaban a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS) para solicitar asistencia sanitaria urgente.

En paralelo, uno de los agentes habilitó una zona de aterrizaje para el helicóptero, señalizando el área con medios oficiales y material luminoso, mientras otro de los agentes continuaba aplicando los primeros auxilios.

Tras varios minutos intentando reanimar a la víctima, la Policía Local de Villamanrique de la Condesa llegó junto con el equipo médico continuando estos las maniobras, logrando finalmente recuperar el pulso y la respiración del paciente, aunque de "forma muy débil".

El afectado fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío. El personal sanitario comunicó posteriormente que la intervención de la Guardia Civil fue "determinante para salvar la vida del hombre", destacando "la rapidez y eficacia con la que se actuó", lo que permitió mantener las constantes vitales hasta su llegada. El paciente permanece aún hospitalizado.