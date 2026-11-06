Agnieszka Holland, Giraldillo de Honor del Festival de Cine de Sevilla:"Tanto contenido te pierde y el algoritmo decide"

La cineasta polaca Agnieszka Holland en la rueda de prensa por el Giraldillo de Honor de la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. - LOLO VASCO / FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta polaca Agnieszka Holland ha recogido este viernes el Giraldillo de Honor de la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF), donde ha compartido su filosofía artística y su visión del séptimo arte. En su intervención, ha valorado el papel de las plataformas digitales como "una biblioteca" que permite que el cine llegue a personas y lugares a los que antes no había llegado, aunque ha advertido de que el exceso de contenidos dificulta la elección: "La gente se pierde entre esa cantidad ingente de contenidos" y, al final, "es el algoritmo el que decide lo que ve".

La directora ha mantenido un encuentro con la prensa en el Espacio Turina, nuevo escenario que se incorpora este año al SeFF, acompañada por el director del certamen, Manuel Cristóbal. Este último ha agradecido a Holland su presencia en Sevilla y ha destacado su compromiso con la Academia Europea de Cine, institución que presidió durante cuatro años. La jornada anterior, ambos participaron en otro encuentro abierto al público en la sede sevillana de CaixaForum, que estuvo precedido por la proyección de 'Europa, Europa', una de las películas más emblemáticas de la realizadora, según ha recordado el Festival en una nota.

Holland ha comenzado su intervención con una referencia a su visita a los Reales Alcázares, que, según ha explicado, la ha llevado a reflexionar sobre "las raíces del continente, que son tan diversas como nuestro cine". A partir de esta idea, ha recordado su labor de apoyo al sector audiovisual al frente de la Academia Europea de Cine y ha reivindicado el papel de los festivales y los programadores, pero, sobre todo, el del público, al que ha definido como "la parte más importante de nuestro trabajo".

Asimismo, Holland ha reivindicado la experiencia colectiva de disfrutar del cine en las salas frente al auge del 'streaming' y ha reflexionado sobre las ventajas e inconvenientes de las plataformas digitales. "Constituyen una biblioteca tremendamente importante y permiten que mi cine llegue a personas y lugares a los que antes no había llegado. Pero el problema está en cómo se elige y se selecciona lo que hay en esas bibliotecas. A veces, la gente se pierde entre esa cantidad ingente de contenidos, no sabe qué hay disponible y, al final, es el algoritmo el que decide lo que ve. Por eso, debemos promover la calidad en lugar de manipular la distribución", ha señalado.

La cineasta ha atribuido también a los propios creadores parte de la responsabilidad en este escenario. "Creo que debemos arriesgarnos más. La valentía y la libertad es lo que necesitamos: escuchar la realidad de las personas y abrirnos un poco más. Es difícil, porque el mundo ha cambiado mucho en los últimos diez años con las redes sociales, el big data, la inteligencia artificial... La verdad pura y dura ha perdido su atractivo. No soy muy optimista, pero tenemos que intentarlo", ha reconocido.

Para Holland, la única manera de atraer de nuevo al público a las salas pasa por hacer "buenas películas, que sean tan atractivas y diferentes que desencadenen una tormenta en la imaginación de las personas y despierten el deseo de vivir la experiencia colectiva".

"EL DOCUMENTAL ES MÁS VALIENTE Y RELEVANTE QUE LA FICCIÓN"

Preguntada por si el documental europeo muestra actualmente un mayor compromiso que el cine de ficción, Holland se ha mostrado de acuerdo y ha defendido la valentía y relevancia de este género. "El documental es ahora mismo más valiente y relevante, porque los cineastas de ficción estamos más centrados en nosotros mismos y nos cuesta confrontarnos con la realidad". Una diferencia que, a su juicio, también responde a las condiciones de la industria cinematográfica.

"El cine de ficción es caro y las fuentes de financiación censuran determinadas temáticas y evitan la polémica. Es difícil conseguir financiación para una película que sea audaz desde el punto de vista político. Los documentales tienen más posibilidades de sortear estos obstáculos y necesitan menos dinero, aunque también tienen menos capacidad para llegar al público general. En ese sentido, la ficción es una herramienta muy poderosa y seguiré creyendo en ella", ha afirmado. Para la directora, "el cine y el arte no tienen que ser reactivos a la realidad, pueden ser proactivos, despertar la imaginación de las personas y plantear que el futuro puede tener alternativas".

Nacida en Varsovia hace 77 años, la directora y guionista también ha repasado algunos de los episodios más destacados de su vida y su trayectoria profesional. Ha recordado cómo vivió el estallido y la represión de la Primavera de Praga --incluido su paso por la cárcel-- mientras estudiaba cine en la Checoslovaquia comunista a finales de los años sesenta; sus primeros pasos en la industria en Polonia; la necesidad de rodar en otros países tras la instauración de la Ley Marcial, y la etapa de mayor tranquilidad que ha disfrutado durante la última década. "Ahí he podido conocer a productores que me han hecho sentir libre y hacer las películas que quiero, aunque aborden temas difíciles, polémicos o peligrosos desde el punto de vista político", ha explicado.

Sin embargo, las palabras de mayor afecto las ha reservado para sus compañeros de generación en los años setenta, como Andrzej Wajda --a quien el Festival dedica un ciclo en la sección Esenciales, con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura--, Krzysztof Zanussi y Krzysztof Kielowski. "Fue un período maravilloso del cine polaco. Lo lideraba una generación de cineastas marcada por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de Polonia. Creamos un cine muy puro, porque nuestras vivencias nos hicieron conscientes de que esa era una forma muy importante de expresarnos. Fue la época de las Nuevas Olas con una generación que renovó por completo el cine e hizo historia", ha apostillado.

En su país, ha recordado, "queríamos ser libres, y de forma más o menos encriptada contábamos las cosas que queríamos contar. El público era muy inteligente y sí que se daba cuenta del mensaje. Es el mejor público que he tenido en mi vida, era muy agradecido y respondía muy bien. Sentíamos que con esas películas estábamos cambiando Polonia".

Desde que debutó como directora en 1977, Agnieszka Holland ha trabajado en cine y televisión, en la ficción y el documental, en el largometraje y el formato corto, con una larga y variada trayectoria. Ante la pregunta de si podría resumir todo ese trabajo definiendo sus elementos comunes, ella ha expuesto que "el mensaje de mis obras es que la vida es compleja y complicada".