Aira incorpora 26 trabajadores para el dispositivo de limpieza de cara a la Semana Santa en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Dispositivo de limpieza de Aira Gestión Ambiental para Alcalá de Guadaíra - AIRA GESTIÓN AMBIENTAL

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Aira Gestión Ambiental ha anunciado que ha incorporado de cara a su dispositivo para la Semana Santa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 26 trabajadores adicional destinados a "mejorar los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos durante estos días de alta afluencia".

Según ha indicado la entidad en una nota, como principal novedad, el dispositivo contará con cuatro máquinas hidrolimpiadoras y el Vehículo de Intervención Rápida (VIR), que permitirá actuar con mayor eficacia en la retirada de cera tras el paso de las cofradías. A ello se suman las labores preventivas que ya se vienen desarrollando desde el mes de marzo, como el desbroce de hierbas en distintos puntos del municipio, con el objetivo de ofrecer una imagen cuidada de la ciudad.

El operativo esta activo desde el pasado martes, tras la celebración del Vía Crucis, y se desarrollará durante toda la semana con actuaciones intensivas que incluyen baldeo nocturno, así como trabajos con barredoras y sopladoras en el viario urbano. Además, se incorporan tres vehículos específicos para el vaciado de papeleras y la atención continua de incidencias.

El incremento de plantilla "permitirá reforzar las brigadas y ampliar los turnos en las zonas de mayor concentración de público, garantizando una respuesta ágil antes y después de cada desfile procesional".

De este modo, "se intensificará la limpieza en los puntos estratégicos para mantener las calles en óptimas condiciones durante toda la celebración. Como en años anteriores, se procederá a la retirada temporal de contenedores en el centro urbano para facilitar el desarrollo de las procesiones".

Esta medida irá acompañada de información previa a los vecinos sobre los horarios habilitados para el depósito de residuos. Asimismo, se reforzará la instalación de papeleras en la zona centro y se distribuirán bolsas entre los palcos para fomentar el correcto depósito de residuos de pequeño tamaño, como cáscaras de pipas.

Durante la Semana Santa, la recogida de biorresiduos en los establecimientos hosteleros del centro se realizará en horario de 14,00 a 21,00 horas, adaptándose al paso de las cofradías. Además, se contará con una brigada de apoyo en horario de tarde para atender posibles incidencias.

En las zonas del centro donde se retiren los contenedores, el depósito de residuos deberá realizarse entre las 7,00 y las 14,00 horas. A partir de ese momento, los contenedores serán retirados para facilitar el desarrollo de las procesiones y garantizar la limpieza del entorno. Por su parte, los contenedores de envases, papel-cartón, vidrio y textiles se retirarán de forma progresiva a partir del miércoles.