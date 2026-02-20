Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre su Castillo a las visitas nocturnas tras dotarlo de iluminación artística

Iluminación nocturna del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha confirmado la apertura de su Castillo a las visitas nocturnas tras la instalación del sistema de iluminación, impulsado por el Consistorio a través del Área de Identidad y la Delegación de Hábitat Urbano.

La visita inaugural ha tenido lugar este jueves con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, el delegado de Turismo, Cultura y Patrimonio, Christopher Rivas, y los responsables de Hábitat Urbano y de Medioambiente, David Delgado y Luisa Campos, respectivamente.

La primera visita se ha llevado a cabo tras un pequeño acto de presentación de las mismas en el Centro San Miguel, en el que han participado medios de comunicación, empresas del sector turístico y representantes de entidades vecinales y culturales de la ciudad.

Durante la presentación de estas visitas, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha manifestado que"esta nueva iluminación es "una versión diferente de acercarnos al Castillo, de ampliar el rango de las horas destinadas a visitarlo. De verlo con otros ojos, porque esta nueva iluminación está creada para resaltar sus valores arquitectónicos y artísticos. Es una luz que subraya y descubre".

Por su parte, el delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha explicado que con esta actuación se "ha dado un paso histórico, porque por primera vez el Castillo cuenta con una iluminación ornamental permanente". Ha destacado que "en menos de 48 horas se han agotado las 1.100 plazas que había disponible, lo que supone un gran atractivo para la ciudadanía, y que estos recorridos reforzarán este espacio como un gran atractivo turístico de la ciudad".

Rivas ha explicado que "las visitas nocturnas al Castillo son posibles gracias a la reciente finalización de la nueva iluminación monumental, con una inversión de 132.000 euros y más de 170 luminarias LED, que permiten poner en valor el recinto y hacerlo visible y disfrutable también durante la noche".

Se trata de una actuación especialmente relevante al tratarse de un Bien de Interés Cultural, por lo que las visitas, desde este mismo mes de febrero, se organizan "con criterios de calidad, control de aforos y recorridos adecuados, ofreciendo una experiencia respetuosa y cuidada, en la que la luz, la historia y el paisaje construyen un relato patrimonial sugerente y singular", ha puntualizado Rivas.

El Castillo de Alcalá de Guadaíra ya cuenta con un sistema de iluminación exterior que "lo hace visible y permite su admiración desde diferentes puntos de la ciudad y, en especial, para quienes se aproximan a la ciudad con su vehículo por la antigua carretera de Alcalá a Sevilla y desde el Puente del Dragón".