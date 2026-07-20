Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre las inscripciones para la cuarta edición de la carrera 'Subida al Águila'

Vecinos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) participan en la carrera 'Subida del Águila'. Foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto el plazo de inscripción para participar en la 'IV Subida al Águila', una "cita deportiva ya consolidada en el calendario municipal" que volverá a "combinar deporte, patrimonio e identidad local en un recorrido único por algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad".

Según ha precisado el Consistorio en una nota, la prueba se celebrará el 19 de septiembre y consistirá en una carrera cronometrada de 4,08 kilómetros, distribuida en tres vueltas a un circuito urbano que discurrirá por "enclaves patrimoniales de gran valor", como el Castillo de Alcalá, con salida y llegada en la explanada del santuario de la Virgen del Águila.

Asimismo, tendrá comienzo a las 9,00 horas, con un recorrido que incluirá el descenso por la avenida del Águila y la calle San Fernando, el paso por la Plaza del Perejil y la Plaza del Duque, para afrontar posteriormente la subida por la calle José Lafita y la cuesta de Santa María hasta alcanzar nuevamente el santuario.

Al hilo, el delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia, ha destacado que "tras el éxito de las primeras ediciones, esta prueba deportiva se ha consolidado y ya forma parte del calendario municipal de carreras". De esta manera, el evento unirá "deporte y orgullo alcalareño a través de un recorrido único por algunos de los elementos históricos y culturales más representativos de nuestra ciudad".

Por último, el Ayuntamiento ha anunciado que las inscripciones podrán formalizarse de forma telemática a través de la web oficial del evento hasta las 23,55 horas del 13 de septiembre, o hasta completar el límite de 300 participantes, así como que la recogida de dorsales se realizará entre los días 16 y 17 de septiembre en las instalaciones de la Delegación de Deportes, situadas en la calle José Ortega y Gasset s/n, en horario de 9,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas.