Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge una feria para crear "oportunidaes de empleo"

Celebración de la Feria 'Creando Oportunidades para el Empleo' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Riberas del Guadaíra del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha acogido la feria 'Creando Oportunidades para el Empleo' abierta a toda la población provincial con 'stands' empresariales, contactos con departamentos de recursos humanos, talleres, herramientas de búsquedas de empleo, o técnicas de superación, entre otros.

En total, 25 empresas han participado directamente en este foro de entrada libre, pero en que se habían inscrito de forma adelantada más de 450 personas interesadas en mejorar su situación laboral, según ha explicado este domingo el Ayuntamiento alcalareño en una nota.

Organizado por Cruz Roja con la colaboración del Ayuntamiento y la financiación de fondos europeos a través del Gobierno de España, es la primera vez que este encuentro sale de Sevilla capital para celebrarse en Alcalá "tanto por la implicación de Cruz Roja Empleo en el municipio, como por el carácter empresarial de la localidad y su potencial, así como por la disposición del gobierno local a impulsar las alternativas para el empleo".

Así lo ha referido en la inauguración la responsable de Empleo de Cruz Roja, Carmen de la Torre, junto a la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, quienes han estado acompañadas por la presidenta de la Asamblea Local, Eloína Marcos. También han participado de la cita la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, y el responsable del área de Identidad, Christopher Rivas.

La delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, ha dado la bienvenida a los participantes destacando "la importancia de tener un cara a cara con las empresas y con otras personas que están en situación de búsqueda de empleo para reforzar relaciones empresariales y ampliar las oportunidades laborales".

En este sentido, ha agradecido "el trabajo colaborativo de Cruz Roja y resaltado la labor de las empresas, que más allá de generar riqueza y empleo, transforman la vida de muchas personas". Esta feria, ha continuado, "es una oportunidad real para conectar con el mercado laboral, conocer de primera mano lo que buscan las empresas y acceder a recursos que pueden marcar la diferencia en un proceso de búsqueda de empleo".

De la Torre ha agradecido especialmente la implicación de las empresas en el proyecto, "pilar imprescindible de este tipo de acciones", y mostrado el compromiso de Cruz Roja por seguir trabajando por el empleo desde distintas áreas, como en el proyecto 'Eracis', también en colaboración con el Ayuntamiento.

Los participantes, independientemente de edad o formación, han mantenido contactos con empresas y profesionales del ámbito laboral, con orientación personalizada, talleres prácticos e incluso acceso directo a ofertas de empleo.

Entre los talleres que se han desarrollado están 'Fermovert: Residuos y empleo verde: Construyendo un futuro sostenible'; el taller 'SAE Digital: Web y APP al servicio del nuevo modelo de gestión', y 'Reconoce tu fortaleza e impulsa tu empleo'.