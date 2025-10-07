Alcalá de Guadaíra (Sevilla) lanza 'CuentAventura', un programa de cuentos, magia y música al aire libre

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la delegación de Cultura, ha lanzado el programa familiar "CuentAventura", una iniciativa que ha buscado fomentar la imaginación y la convivencia familiar mediante sesiones de cuentacuentos en espacios naturales de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, cada sábado del mes de octubre y el primero de noviembre, a partir de las 17,00 horas, diferentes parques de la localidad se han convertido en escenarios de historias mágicas para el disfrute de los más pequeños y sus familias. Las sesiones han sido dirigidas por narradores y narradoras profesionales, que han invitado a los asistentes a sumergirse en mundos de fantasía, valores y aventuras.

Según el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, el programa ha nacido "con el objetivo de dar respuesta a una demanda vecinal, especialmente a las familias con hijos pequeños, con una oferta de disfrute con sus hijos los sábados por la tarde". Rivas ha añadido que la iniciativa también "permitirá acercar la cultura a todos los rincones del municipio fomentando el uso de los espacios verdes con actividades que favorezcan el ocio saludable en familia".

El delegado ha subrayado de igual forma que 'CuentAventura Guadaíra' no es solo una actividad de cuentacuentos, es "un punto de encuentro para disfrutar del tiempo libre de forma educativa y divertida, con escenarios llenos de magia, cuentacuentos, personajes vivos, talleres y colofón musical".

La programación del programa ha quedado establecida de la siguiente manera: el sábado 11 de octubre se ha desarrollado en el parque de Nueva Alcalá, en la avenida Escultora La Roldana; el sábado 18 de octubre ha llegado al parque Hermanos Machado, en la zona norte de la ciudad; el sábado 25 de octubre se trasladará a la pradera del Puente del Dragón; y el sábado 1 de noviembre se cerrará en el Parque Centro con un gran espectáculo de música infantil y diversas sorpresas.

Todas las sesiones han comenzado a las 17,00 horas y la entrada ha sido totalmente gratuita.