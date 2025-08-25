Alcalá de Guadaíra (Sevilla) prepara la celebración de la Noche de San Miguel con flamenco, música y teatro

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra prepara la celebración de la noche de San Miguel, que tendrá lugar el próximo el próximo 6 de septiembre desde las 22,00 horas en las calles del barrio de San Miguel-El Castillo y se enmarcará en el programa cultural 'Noctaíra las Noches del Guadaíra', que este verano ha ofrecido espectáculos de teatro, danza y flamenco y rutas en diferentes escenarios la ciudad.

Según una nota emitida por el Ayuntamiento de la localidad, la cita incluirá diferentes espectáculos repartidos por las calles y plazas del barrio y la inauguración será bajo el Arco de San Miguel, con la puesta en escena de 'Zalamerías', de Pavlo Duranc, un montaje basado en la tradición flamenca andaluza que combina música, teatro y poesía.

En la Plaza del Congreso, a partir de las 22,00 horas, se podrá visitar la instalación artística de Álex Peña, compuesta por siete máquinas recreativas que reflexionan sobre la obra de Federico García Lorca y su contexto. En la escalinata del Centro San Miguel actuará la cantautora Carla Monzibu.

La programación continuará en la terraza del Centro San Miguel, con el espectáculo de magia de Alexis a las 22,30 horas y, más tarde, a las 23,30 horas, la actuación de Sevilla Impro Club, con un montaje de improvisación teatral.

Como novedad, se incorpora el Parque del Arrabal, donde la Peña Flamenca El Arrabal ofrecerá desde las 22,30 una actividad participativa seguida de una recreación de una fiesta flamenca tradicional con artistas como Jesús Ponce, Diego Benítez y Joaquín de Alcalá.