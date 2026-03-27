Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ultima el montaje de su Carrera Oficial con 1.500 sillas

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Enrique Ruiz, y la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, visitan el montaje de la Carrera Oficial. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Enrique Ruiz, y la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, han visitado este viernes los últimos detalles del montaje de la carrera oficial en La Plazuela, donde este año hay instaladas 1.500 sillas, repartidas en diez sectores, con preferencia de uso para las personas que tengan problemas de movilidad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la distribución de sillas por sectores de la carrera oficial es similar a la de años anteriores amortizando espacios que permiten aumentar las zonas, entre la Plazuela y la Plaza de Cervantes.

Los pases, que se están entregando a lo largo de esta semana, son gratuitos y se distribuyen tanto por el Ayuntamiento como a través del Consejo General de Cofradías.

La alcaldesa ha destacado el "gran esfuerzo y coordinación entre el Consejo de Hermandades y de todos los departamentos municipales implicados, como las delegaciones de Fiestas Mayores, Hábitat Urbano, Comercio, Gobernación o Aira que junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad realizan un esfuerzo importante para que nuestra Semana Santa luzca con todo su esplendor".

En paralelo, el Consistorio está realizando trabajos de embellecimiento de la ciudad, con reparaciones en acerados, pintura de la señalización, revisión de la altura de cables, reparaciones de farolas, embellecimiento del Ayuntamiento, recolocación del mobiliario urbano para "no crear obstáculos al paso de las hermandades, plantación de ornamentación floral, pintura de edificios municipales o la instalación de servicios públicos".

Asimismo, se ha repuesto el albero en El Duque, la Plazuela y el Paraíso. Este año, además, se ha prestado especial atención a la calle Santa Clara, que adquirirá mayor protagonismo en los recorridos debido a las obras en la calle Nuestra Señora del Águila.

En este sentido, se han llevado a cabo intervenciones específicas para facilitar el tránsito de las cofradías, como la eliminación de una barandilla en uno de sus extremos y la ampliación del vado en un paso de peatones en su confluencia con la citada vía.

El Ayuntamiento está instalando estos días cerca de 4.000 unidades vegetales para el embellecimiento de la ciudad con motivo de la Semana Santa. En concreto, se trata de 3.500 margaritas, junto a más especies como palmitos, tuyas, esparragueras, arecas y helechos, entre otras.

Ana Isabel Jiménez ha agradecido a "todas las personas que durante esos días trabajan y se afanan para que vivamos una Semana Santa especial".

La alcaldesa ha destacado "la colaboración de todos los vecinos, y sectores comerciales y empresariales que año tras año cumplen las normativas, horarios e indicaciones provisionales para que todo discurra con normalidad, y gracias a ello el conjunto de la ciudad funcione y el paso de los cortejos discurra sin incidencias".

Por su parte, la delegada de Fiestas Mayores ha puesto en valor el Plan Varal, "un dispositivo que cada año da muy buenos resultados, garantizando la seguridad, limpieza, iluminación, tráfico y cualquier cambio de recorrido o incidencias que puedan surgir. Un plan que activamos el pasado martes con la celebración del Vía Crucis de las hermandades y que termina el Domingo de Resurrección".