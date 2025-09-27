Alcalá de Guadaíra subraya el papel de las Escuelas Municipales en su adhesión a la Semana Europea del Deporte

Imagen de archivo de niños participantes en las Escuelas Deportivas Municipales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El delegado de Deporte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Pedro Gracia, ha resaltado la adhesión del municipio a la Semana Europea del Deporte, decisión que se proyecta con la celebración en estos días de la Semana Europea del Deporte.

Este evento, bajo el lema '#BeActive, Move with us, Grow with us!' (mantengámonos activ@s, Muévete con nosotr@s, crece con nosotr@s,), busca promover el deporte y la actividad física en toda Europa y trata de sensibilizar sobre la importancia para todos de un estilo de vida activo y de ofrecer a los ciudadanos un trampolín hacia una vida activa, según una nota del Ayuntamiento.

Gracia ha explicado la aportación que el Consistorio realiza al fomento de la actividad física desde edad temprana mediante las Escuelas Deportivas Municipales en las que, a partir del 1 de octubre, cerca de 4.000 menores se integrarán en algunas de las 22 modalidades deportivas que se ofrecen en esta temporada.

El delegado de Deportes ha apelado "al compromiso del Gobierno municipal con el bienestar físico y la salud mediante alguna de las prácticas deportivas", al tiempo que ha remarcado que esa apuesta municipal "se afianza con la colaboración de los clubes y entidades".

Clubes y entidades que desarrollan sus actividades en los complejos deportivos de Pablo VI, Distrito Sur, Oromana, Malasmañanas, Rabesa, San Juan o La Paz, junto a los Centros de Educación Infantil y Primaria, los Institutos de Secundaria e instalaciones específicas como el campo de tiro, el rocódromo Canyon o la Peña Ajedrecística Oromana, además del catálogo de actividades deportivas que en paralelo se llevan a cabo en la ciudad.

Paralelamente, para alcanzar los objetivos que la iniciativa de la Comisión Europea quiere lograr con la celebración de la Semana Europea del Deporte, comienza en estos días finales del mes de septiembre la regularización progresiva en la ciudad de los activos comunitarios de salud locales.

Con ello, a través del personal de enfermería comunitaria, los servicios sanitarios de los tres centros de salud locales y de los responsables de Unidades Activas de Ejercicios Físicos municipales se derivarán a pacientes para mejorar sus patologías a través del hábito de un deporte adaptado a sus necesidades y facilitando para ellos medios públicos e instalaciones municipales.