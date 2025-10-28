Alcalá (Sevilla) celebra las II Jornadas sobre Memoria Democrática para subrayar la relevancia de indagar en la historia

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en colaboración con entidades de ámbito histórico de la ciudad, ha inaugurado las II Jornadas de Memoria Democrática que se celebran hasta el día 31 de octubre con una programación "abierta y diversa" que tiene como objetivo subrayar la relevancia de profundizar en la historia.

Según ha explicado el Consistorio alcalareño en una nota de prensa, con estas jornadas pretenden reafirmar "el compromiso de Alcalá con la verdad, la justicia y la reparación". El acto inaugural ha contado con la presencia del delegado municipal de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, y la de Medio Ambiente, Luisa Campos.

Rivas comenzaba con unas palabras de reconocimiento a las víctimas y de defensa de la memoria como valor democrático: "la memoria democrática no es una cuestión del pasado, sino una forma de defender el presente y cuidar el futuro", ha señalado. Tras su intervención, la arqueóloga Carmen Romero ha abierto el programa con una conferencia en la que ha explicado el estado actual de los trabajos de investigación en la fosa del cementerio de San Mateo, detallando los avances técnicos, la metodología empleada y la importancia de "seguir profundizando en la historia reciente de Alcalá".

Con este acto de inauguración ha comenzado una semana de "reflexión, historia y compromiso colectivo con la memoria democrática". Rivas ha destacado que esta segunda edición cuenta con la colaboración de la Asociación Cultura y Memoria Histórica y Democrática Siglo XXI, y de la Asociación Cultura Andaluza Carlos Cano, y ha explicado que "tras el éxito del año pasado, con esta nueva edición consolidamos una programación muy potente en el ámbito de la Memoria Democrática en nuestra tierra y de la que Alcalá de Guadaíra también se está posicionando como referente en la materia".

PROGRAMACIÓN

Este martes 28 de octubre se proyecta en el teatro Gutiérrez de Alba de la localidad la película 'El maestro que prometió el mar'. Estará abierta a toda la ciudadanía. Las entradas son gratuitas y se pueden adquirir en la web municipal en 'entradas.alcaladeguadaira.es'.

Tras la proyección, se llevará a cabo la conferencia a cargo de Alejandro Tiana sobre la educación en el marco de la Segunda República, ha informado el Ayuntamiento.

Por su parte, el miércoles 29 de octubre en horario de mañana y para escolares se celebra en el teatro Gutiérrez de Alba la jornada 'Jóvenes y Memoria' con la exposición de trabajos que los mismos jóvenes han realizado en el marco de la investigación y conocimiento de la memoria democrática en la ciudad.

Tras esta exposición, se representará la obra teatral 'El país que soñaron las maestras' que se estrenó el pasado mes de junio en Alcalá dirigida por la artista local, Chus Gómez.

La tarde del miércoles 29 de octubre dará comienzo en la Casa de la Cultura a las 18,00 horas el acto de presentación oficial de la adhesión de Alcalá de Guadaíra a la Ruta de Blas Infante, presidido por el delegado municipal de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, y el presidente de la Asociación Cultura Andaluza Carlos Cano, José María Márquez Catalán.

Seguidamente a las 18,30 horas se celebra la mesa redonda 'La represión franquista contra las mujeres', moderada por Pura Sánchez y que contará con ponentes como Lidia Acebo, Sara Madrigal y Olga Gómez.

Estas II Jornadas de Memoria Democrática culminarán con la celebración del acto institucional el viernes 31 de octubre con un día para el recuerdo y homenaje a las víctimas.