Alcalá (Sevilla) coordina un operativo especial para acoger a más de 5.000 personas en el concierto de Pablo López

Reunión de seuridad para coordinar el concierto de Pablo López. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha coordinado un operativo especial de cara al concierto de Pablo López del próximo 25 de septiembre, dentro del Festival del Patio + Metrópolis, organizado por la Diputación de Sevilla y que contará con un aforo de 5.009 butacas, incluyendo las de movilidad reducida.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se ha concretado que aunque la cita comenzará las 22,00 horas las puertas del recinto se abrirán dos horas antes, a las 20,00. Habrá control de acceso, personal sanitario y de vigilancia, aseos, y servicio de restauración durante el concierto, hasta la medianoche.

En este sentido, el delegado municipal del Área de Identidad y responsable de Cultura, Christopher Rivas, junto con los delegados de Hábitat Urbano, David Delgado y de Gobernación, Pedro Gracia, ha presidido la reunión de coordinación con los representantes de Diputación, las fuerzas de seguridad y salvamento y los departamentos implicados y las empresas encargadas del montaje previo y el desarrollo del concierto del próximo día 25 de septiembre en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra.

En el orden del día se han visto los accesos a pie y en vehículo, al estar acotado el aparcamiento anexo para organización, seguridad y movilidad reducida, por lo que se habilitarán otros espacios en las inmediaciones de la zona con experiencia satisfactoria en otros eventos similares, como la calle Mar Mediterráneo, el parque del Dragón, Parque San Francisco, la Avenida Tren de los Panaderos o Nicolás Alpériz, entre otros.

Al hilo, Rivas ha manifestado "el orgullo" de que Alcalá "siga formando parte de esta red de ciudades que apuestan por la música, y nosotros lo hacemos con una cita de gran calidad con el concierto de Pablo López potenciando la música en directo, la cultura viva y al alcance de todos."

Igualmente, además de agradecer la apuesta de la Diputación por este tipo de eventos culturales y el esfuerzo del personal de los distintos departamentos implicados , ha destacado la idoneidad de la ubicación, "un escenario envidiable a los pies del Castillo, como señal principal de nuestra identidad, que ya tiene experiencia a la hora de acoger conciertos con gran respuesta por parte de los propios alcalareños y los visitantes de la provincia".

No obstante, la organización ha recomendado la asistencia con suficiente tiempo para evitar aglomeraciones, y en la medida de lo posible el acceso de forma peatonal o en servicio de autobús. De hecho, tanto los servicios urbanos como el autobús interurbano con Sevilla (M-121) tendrán parada junto al Auditorio.

Además, se han coordinado las vías de evacuación sanitarias y de seguridad, las necesidades técnicas para el montaje previo, la instalación de aseos en distintas zonas para mayor comodidad del público, y contenedores para residuos, así como un plan especial de limpieza del recinto entre ambas instituciones con el servicio de Aira Gestión Ambiental, de forma previa y especialmente de forma posterior.