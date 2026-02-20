Alcalá (Sevilla) finaliza su Carnaval 2026 este sábado con el Gran Desfile y la actuación de 'Los Amish del Mono'

Desfile de carnaval en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este viernes que cerrará el Carnaval 2026 con el Gran Desfile, que tendrá lugar este sábado. Consistirá en un pasacalles familiar que cruzará la ciudad desde el instituto hasta la caseta municipal, para culminar con la fiesta de convivencia y la actuación estrella de la chirigota gaditana 'Los Amish del Mono, fuimos a por piononos (La Decepción)'.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el evento que cuenta con un amplio dispositivo de tráfico, seguridad y limpieza a través del Plan Serpentina, en la que están coordinados los operativos especiales con Policía Local y Nacional, Protección Civil, Bomberos, Aira Gestión Ambiental, Hosteleros y los departamentos municipales de Hábitat Urbano, Gobernación, Juventud, Comercio y Fiestas Mayores.

La comitiva se abrirá con una batucada a la que seguirán 8 carrozas, con sus respectivos sistemas musicales y dos espectáculos de ambientación y algunas sorpresas. Los cuerpos de seguridad y sanitarios tienen un dispositivo diseñado y coordinado con los puntos previstos de mayor afluencia y participación en el Desfile. Asimismo, la comitiva llevará vigilantes de seguridad y controladores particulares acreditados y que servirán de apoyo.

El Consistorio ha enmarcado el "esfuerzo especial" de Aira Gestión Ambiental durante el desfile, con vehículos de tipo barredora, baldeo y carga junto a operarios a pie tanto por las calles de la comitiva como en el recinto ferial. Al hilo, ha solicitado la colaboración ciudadana para hacer uso de las papeleras y contenedores disponibles.

El recorrido se iniciará en la Avenida de la Constitución a las 17,00 horas, siguiendo por calle Silos, calle Manuel de Falla, calle Barrio Nuevo, Plaza del Paraíso, calle La Plata, Plaza Cervantes, La Plazuela, calle Mairena, El Barrero, calle Santa Ana, Avenida de Antonio Mairena, Cruz del Inglés, calle Arahal, Avenida de Santa Lucía, calle Sauce, Calle Naranjo, calle Álamo, Avenida Tren de los Panaderos, calle Arriero, camino de las Aceñas terminando en la Caseta Municipal, sobre las 20,30 horas aproximadamente.

Por su parte, la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha puntualizado que "el Carnaval alcalareño es un ejemplo de crecimiento que demuestra la pujanza de una tradición centenaria que va a más gracias a una cantera de carnavaleras y carnavaleros que garantizan el mañana de esta fiesta en nuestra ciudad. Un Concurso participado por cerca de una treintena de agrupaciones locales y de fuera, la Fiesta del Hornazo, la cantera de jóvenes y este desfile, ejemplo de diversión y alegría en las calles".