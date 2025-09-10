Alcalá (Sevilla) reitera el compromiso de apoyo al tejido productivo local con una partida de 200.000 euros

El delegado municipal de Desarrollo en el Ayuntamiento de Alcalá detalla las ayudas al tejido productivo local. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Desarrollo Económico e Industria, abre desde este miércoles hasta el 8 de octubre la segunda convocatoria de subvenciones destinadas a promover la modernización digital y la mejora de la competitividad de las pymes y autónomos con un partida global de 200.000 euros.

En una nota de prensa, el delegado de Desarrollo, Pablo Chain, ha incidido que "esta convocatoria es muestra del compromiso municipal de apoyar al tejido productivo con acciones directas que beneficien no sólo su mantenimiento, sino también su proyección empresarial, y con ello la riqueza y el empleo local".

Al respecto, esta convocatoria consta de tres líneas subvencionables: la Línea 1, especialmente destinada a pymes y autónomos, incluye la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el impulso del comercio electrónico para la mejora de la productividad y la competitividad, con subvenciones de hasta el 70% con un máximo de 3.000 euros por proyecto.

En cuanto a la Línea 2, se centra en el comercio, con apoyo para la mejora en imagen y obras de los establecimientos públicos, campañas de comunicación o marketing, con subvenciones de hasta el 50% con un máximo de 5.000 euros por proyecto, mientras que la Línea 3 está destinada a proyectos que desarrollen o implementen soluciones tecnológicas asociadas a la Industria 4.0 de las pymes locales y posibilitan subvenciones de hasta un 60% con un límite máximo de 25.000 euros por proyecto.

El Ayuntamiento entiende la digitalización como un proceso de innovación para adaptarse a los nuevos objetivos estratégicos que aumenten la competitividad. Entre estas soluciones digitales pueden tener especial interés para las pymes la adquisición de equipamiento técnico, infraestructuras y tecnología --inversión e integración de hardware y software, ciberseguridad, cloud, Big Data y AI--.

Asimismo, contempla nuevos canales de atención al cliente, hábitos de consumo, comercio electrónico o capacitación del personal y empresario, además de adaptación de los negocios, automatización de procesos y o incorporación de nuevas tecnologías en las empresas para la mejora de su productividad y competitividad integrando las herramientas de transformación digital y la industria 4.0.

La tramitación será por la sede electrónica (Sede Electrónica de Alcalá de Guadaíra) y las bases con los requisitos, proyectos subvencionables y formularios se encuentran disponibles en la web municipal Desarrollo Económico, Economía e Industria.