Alcalá (Sevilla) ultima los detalles para la celebración del concierto de Pablo López este viernes

Montaje para el concierto de Pablo López en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

EL Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado de que está "ultimando los detalles" para el concierto de Pablo López, enmarcado en el Festival del Patio+Metrópolis que organiza la Diputación de Sevilla, que tendrá lugar este viernes, 25 de septiembre.

Según ha referido el Consistorio en un comunicado, se están llevando a cabo los trabajos de montaje y adecuación del recinto en la explanada del Auditorio Riberas.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha comprobado el avance de los trabajos de montaje y la puesta a punto de todos los servicios necesarios para la celebración de un evento de tal envergadura.

El Ayuntamiento de la ciudad en coordinación con el ente provincial ultima los detalles para un concierto que tendrá un aforo de 5.000 butacas, incluidas las de movilidad reducida.

En cuanto a la organización, se ha concretado que, aunque el concierto comenzará a las 22,00 horas, las puertas del recinto se abrirán a las 20,00, habilitando desde esa hora el control de acceso, personal sanitario y de vigilancia, aseos, y el servicio de restauración hasta la medianoche.

Asimismo, se han coordinado las vías de evacuación sanitarias y de seguridad, las necesidades técnicas para el montaje previo, la instalación de aseos en distintas zonas para mayor comodidad del público, y contenedores para residuos, así como un plan especial de limpieza del recinto entre ambas instituciones.

La apertura del recinto se realizará a las 20,00 horas. Para acceder con fluidez se recomienda al público asistir con tiempo, y se dispondrán 12 carriles o filas de control de acceso. La barra instalada permanecerá abierta desde esa hora y habrá ambientación musical a cargo de la DJ La Chica Sin Sombrero hasta el comienzo del concierto.