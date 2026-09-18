El alcalde de Sevilla aborda con Gavira la tasa turística pese a la negativa del consejero andaluz

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en su primera reunión institucional.- AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido este viernes con el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, para abordar asuntos como la tasa turística, a la que el consejero ha mostrado su negativa en las últimas semanas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, ha sido el primer encuentro institucional que han mantenido ambos en el que, entre otros temas, han abordado la tasa turística, los plazos de la Ciudad de la Justicia así como el uso de otros edificios dependientes de la consejería de Justicia.

En este sentido, en declaraciones recientes, Manuel Gavira ha defendido que poner una tasa turística sería "una solución reduccionista que no arregla el problema".

En esta línea, ha indicado que, con su planteamiento, no está "quitando" o evitando una "posibilidad de financiación al ayuntamiento de Sevilla, al de Málaga o al de Cádiz", pero sí que es necesario que cuando se habla de una tasa turística hay que poner sobre la mesa qué "destino concreto" va a tener lo que se recaude, y eso "no lo dicen" quienes la plantean.

Por contra, en una reciente entrevista a Europa Press, el alcalde anunció su intención de trasladarle a Gavira la "necesidad" de implantar una tasa turística o cualquier otro instrumento similar de financiación extraordinario para la ciudad.

"Solicitaremos una reunión al vicepresidente y consejero de Turismo y volveré a poner encima de la mesa que creo que mi ciudad necesita la tasa turística. Como la pagamos los sevillanos cada vez que vamos a Roma, Ámsterdam, Venecia o casi cualquier otra ciudad, creo que es importante para Sevilla", remarcó el primer edil.

De hecho, Sanz recalcó que lo que requiere Sevilla es "un instrumento de financiación extraordinario". "Llámese tasa, llámese repercusión del IVA que paga el turismo de la ciudad de Sevilla. Me da igual cómo se llame", añadió.

"A lo mejor ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla que reciben casi cuatro millones de visitantes, que demandan servicios y que tienen que rehabilitar y mantener el Casco Histórico, uno de los más importantes de España, pues sí la necesitan", apostilló.

DESTINO FINALISTA

El alcalde ha defendido que los recursos obtenidos deberían destinarse de forma finalista, en concreto, o al menos un porcentaje, a actuaciones como la conservación del patrimonio, el refuerzo de servicios públicos especialmente demandados por los visitantes, como la limpieza y la seguridad, la promoción turística de la ciudad o la ejecución de obras en los barrios.

A su juicio, resulta "muy importante" que los sevillanos perciban que los beneficios derivados del turismo revierten directamente en la mejora de la ciudad. "Creo que es muy importante que un vecino salga de la puerta de su casa, del portal de su casa, y vea un cartel de obra y que esa obra lea que está financiada gracias a la tasa turística".

Además, añadió que esta tasa debería contar con el respaldo del sector turístico y consensuarse con sus representantes en cuanto a su recaudación, entre otros asuntos.