El alcalde de Sevilla inaugura en Nervión la Plaza Donantes de Corazón y la calle Luis Sarmiento Aguilar

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la inauguración de la Plaza Donante de Órganos de Nervión. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha inaugurado este martes la rotulación de la Plaza Donantes de Corazón, en homenaje a quienes donan órganos, sangre y médula ósea; y de la calle Luis Sarmiento Aguilar, por su compromiso sindical y su defensa de la donación de órganos.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, ambos espacios se han incorporado así al callejero del Distrito Nervión, junto a la calle Juan Antonio Cavestany.

En este sentido, el alcalde ha destacado que esta Plaza Donantes de Corazón "rinde homenaje a la generosidad de quienes donan órganos, sangre y médula ósea, así como a las familias que, en los momentos más difíciles, hacen posible que los órganos de sus seres queridos sigan salvando vidas aunque ellos ya no estén".

Asimismo, Sanz ha subrayado la "excelencia sanitaria" de la ciudad, a la vez que ha señalado el Hospital Virgen del Rocío realiza el 21,8 por ciento de los trasplantes de toda Andalucía, mientras que el Virgen Macarena se ha consolidado como "el hospital no trasplantador con mayor actividad de la comunidad, al enviar órganos clave a la red nacional e internacional". "Este parque quiere reconocer también la labor de los profesionales de la sanidad pública y el liderazgo de nuestra ciudad como referente", ha apuntado.

Durante la inauguración de la calle dedicada a Luis Sarmiento, el primer edil ha puesto en valor el homenaje al sindicalista "por su arraigo al barrio de San Bernardo", y por su "compromiso sindical, por su labor reivindicativa en defensa de los derechos sociales y por su entrega a la donación de órganos".

En contexto, Sarmiento fue obrero de Astilleros y representante sindical, además de una persona firmemente comprometida con la donación de órganos, sangre y médula. En 2002 se sometió a un trasplante hepático a causa de una enfermedad provocada por un virus de hepatitis, experiencia que reforzó su compromiso con esta causa.