Alcalde de Sevilla plantea suprimir el carril bici de la Avenida de la Constitución por la alternativa de Paseo Colón

SEVILLA 2 Sep.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha plateado la posible eliminación del carril bici de la Avenida de la Constitución, dado que ha asegurado que no retirará de la ciudad "ningún carril bici sin que exista una alternativa" y ha precisado que este cuenta con una opción substitutiva en el Paseo Colón.

En una entrevista en la edición local del programa 'Más de Uno' de la emisora 'Onda Cero', ha indicado que el uso de la bicicleta "tiene que seguir creciendo a costa del coche, no a costa del peatón" y ha subrayado que la ciudad continuará apostando por la peatonalización y la creación de plataformas únicas en calles céntricas.

En este sentido, ha señalado que la Avenida de la Constitución necesita una reordenación porque actualmente es "una avenida supuestamente peatonal, donde si no te atropella el tranvía, te atropella un patinete, una bicicleta, te tropiezas con un velador, o ahora con uno de los pilones del toldo", y que por ello resulta necesario reorganizar el espacio para priorizar al peatón y reubicar el carril bici.

Además, el alcalde ha citado otros ejemplos de carriles bici que han sido desviados, como el de la calle Asunción, que se ha desviado por la calle Juan Sebastián Elcano a la espera del enlace con Plaza de Cuba, cuya finalización permitirá su supresión. También se estudian alternativas para el carril bici de la calle San Jacinto. En todos los casos, ha insistido, "no se eliminará ningún carril bici sin que exista una alternativa segura para los ciclistas".

'ICÓNICA', AÚN EN DEBATE

Sobre la renovación del convenio para la celebración del festival de música 'Icónica', ha reiterado que "no se ha firmado" ningún nuevo acuerdo y que el Ayuntamiento está analizando cómo regular legalmente la continuidad del evento, tras cuestionamientos de otros promotores sobre el sistema de asignación del espacio, con el objetivo de "garantizar total transparencia y cumplimiento de la ley" antes de adoptar una decisión.

Ha aclarado que se están estudiando dos opciones principales, sacar el espacio a licitación pública o mantener el festival con la promotora actual sin necesidad de licitación, "como ocurre en otras capitales europeas". La decisión final dependerá de los informes jurídicos, sobre cuya tramitación la promotora ya fue informada oportunamente, según ha expresado. No obstante, no ha concretado el plazo en el que se conocerán los resultados de dichos informes.

Durante la entrevista también ha abordado otros temas de la actualidad sevillana, como la tasa de residuos, que ha criticado por considerar que supone una carga adicional para los ciudadanos, y la aprobación del 'cheque bebé' exigido por Vox como condición para apoyar los Presupuestos 2026. Sobre este último, ha expresado que "lo ha leído por encima" y que todavía no ha mantenido conversaciones con la portavoz del grupo municipal.

También ha retirado que, a su juicio, Sevilla necesita "más Policía Nacional", aunque ha negado que la ciudad sea insegura. Según los datos extraídos del Balance de Criminalidad correspondiente a los meses de enero a junio de este año, publicados este lunes, la ciudad ha visto una "mejora significativa" en la criminalidad convencional, dado que ha caído un 9,3 % en relación a 2024 y el total de delitos ha descendido un 4,7 %.