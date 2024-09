El alcalde de Sevilla planteará a Montero que el IVA que se paga por el turismo "repercuta directamente en la ciudad"

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha reclamado de nuevo una reunión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la creación de un elemento de financiación extraordinario o tasa turística para la rehabilitación del casco histórico, la promoción exterior de la ciudad, potenciar el sector y hacer algunas obras en los barrios. En este sentido, el regidor ha planteado como una posible fórmula el hecho de que el IVA que se paga por el turismo en Sevilla "repercuta directamente en la ciudad, o un pequeño porcentaje".

Así lo ha expresado este jueves en el pleno ordinario del Ayuntamiento y a preguntas del grupo municipal de Vox en relación con la implantación de la tasa turística. Una cuestión que "no he podido hablar con la ministra de Hacienda, y diputada por Sevilla, a la que le he enviado ya siete cartas pidiéndole una cita, pero sí es un tema que estoy en conversaciones con la Junta de Andalucía".

"Creo que que no ha nacido la persona que deje de ir a Venecia, Roma, a Ámsterdam por pagar una tasa turística. Ello no detrae al turismo; sin embrago, nos va a permitir ordenar algunas cosas", ha añadido al respecto. "En mi opinión, es muy importante que un vecino de San Jerónimo o de la Macarena se encuentre en la puerta de su casa un cartel donde le explique que están reorganizando la calle gracias a la financiación de la tasa turística", ha abundado.

Por último, Sanz "no entiende cómo se puede ser partidario de que se cobre por visitar la Fontana de Trevi, en Roma, pero no a los visitantes de la Plaza de España de Sevilla, colaborando así en el mantenimiento de ese inmenso patrimonio que tiene nuestra ciudad. ¿Me puede explicar cuál es la diferencia", ha interpelado a la portavoz de Vox, Cristina Peláez.

En cualquier caso, ha proseguido Sanz, "soy partidario de la tasa turística si lo reclama el sector --no es una imposición-- y siempre que se negocie cómo y cuándo se recauda; esta última cuestión con la Junta de Andalucía".

"Necesitamos un instrumento de financiación extraordinario que ayude a que ciudades como Sevilla puedan mantener el patrimonio que tenemos y prestar servicios a esos más de cinco millones de visitantes que afortunadamente llegan a la ciudad", ha concluido.