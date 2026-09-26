El alcalde de Sevilla reivindica "las raíces y el legado vecinal" en la rotulación del parque 'Centenario de Bellavista'

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el acto de rotulación del parque Centenario de Bellavista. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido el acto de rotulación del parque Centenario de Bellavista, un espacio que ha definido como "un homenaje a las raíces, la historia y la dignidad" de un barrio construido durante un siglo gracias al esfuerzo de sus vecinos.

Sanz ha destacado que la placa descubierta "debería haber sido mucho mayor" para poder recoger los nombres de todas las personas y colectivos que han contribuido al desarrollo de Bellavista, según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota.

"Nos hemos quedado cortos, porque esta placa tenía que haber sido de mayor tamaño para poder escribir en ella todos los nombres propios de vecinos, entidades, asociaciones y hermandades que son los verdaderos artífices de que este barrio haya cumplido cien años siendo un referente y un ejemplo en la ciudad de Sevilla".

Asimismo, el alcalde ha querido recordar los difíciles orígenes del barrio, cuando sus primeros vecinos encontraron "campo, barro y la necesidad imperiosa de construir un hogar con sus propias manos". "Nada de lo que Bellavista posee hoy le ha sido regalado. Todo ha sido el fruto maduro de la movilización social, de la solidaridad vecinal y de una exigencia justa ante las administraciones públicas".

En este sentido, ha señalado que la rotulación del parque junto a la Real Venta de Antequera supone también "erigir un monumento a la lucha histórica" de las generaciones anteriores. Sanz ha querido reconocer especialmente al presidente de la Asociación Limam, Hugo Montalbán, por impulsar la iniciativa de rotulación del parque, y al presidente de la Asociación Cultural Centenario de Bellavista, Joaquín Nieto, por su labor como "gran cronista de esta efeméride".

También ha valorado a entidades históricas como la Asociación de Vecinos Unidad y la Coordinadora de Vecinos, primera asociación del barrio y protagonista de la consecución de servicios básicos como el agua, el asfaltado, las escuelas y la sanidad.

Igualmente, el alcalde ha mencionado a la Asociación de Vecinos Jardines de Atenea, la Asociación de Mujeres de Bellavista, la Unión Deportiva Bellavista, Payasos Crouss y Cymbel, así como a figuras y entidades vinculadas a la cultura y las tradiciones del barrio, como Pepe Moreno, el artista Domingo Martínez, la Peña Flamenca La Fragua y la Hermandad del Dulce Nombre de María.

"Todo este amor por un barrio se hereda en el hogar, pero son entidades como las que he mencionado quienes se encargan de mantenerlo vivo en la memoria colectiva". Además, Sanz ha destacado la participación de los alumnos y profesores del IES Bellavista, el CEIP Lora Tamayo y el Centro de Mayores Manuel Prada Rico en las actividades del Centenario, subrayando que esta celebración ha permitido conectar a distintas generaciones.

"Bellavista ya no es un barrio más de Sevilla, Bellavista es hoy la gran puerta de entrada al sur de nuestra capital y uno de los barrios con mayor proyección de toda la ciudad". La rotulación del parque coincide con la celebración de la Velá de Bellavista, una cita que el alcalde ha definido como "sinónimo de reencuentro, de recuerdos, de vivencias" y como una expresión del orgullo del barrio por sus raíces.

Sanz ha concluido reivindicando el carácter luchador de Bellavista y mirando hacia el futuro. "A Bellavista nadie le ha regalado nada. Todo lo que hoy veis al salir a la calle lleva la huella directa del esfuerzo de vecinos y asociaciones que se unieron, pelearon y levantaron este barrio", ha precisado, al tiempo de concretar que "si Bellavista ha sido capaz de construir todo esto partiendo prácticamente de la nada, no tengáis la menor duda de que lo mejor de vuestra historia empieza justo ahora".