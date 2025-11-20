Alcalde de Sevilla solicita la anulación de la compraventa de parcela del Higuerón y anuncia una auditoría de Emvisesa

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante su intervención en el Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha solicitado este jueves la suspensión de la compraventa de la parcela situada en el Higuerón que está siendo objeto de investigación. Asimismo, ha anunciado una auditoría de todas las operaciones la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) en los últimos ocho años junto con reunión con los empresarios de Burger King, que ocupan parte del terreno, para que se personen en la causa que investiga el Juzgado número 10 de instrucción.

En declaraciones en el Pleno Ordinario recogidas por Europa Press, Sanz ha defendido las investigación interna iniciada por Emvisesa y la suspensión de empleo, de forma provisional, a un trabajador de esta entidad pública tras tener el Ayuntamiento acceso a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el proceso de enajenación de dicho terreno.

Sobre este tema, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, ha preguntado al alcalde por la reducción del precio de venta de la parcela en 2024 desde los 1,9 a los 1,5 millones de euros. Un proceso que terminó con la adjudicación de la zona a la empresa Higuerón. "Ha conseguido venderla con una reducción importante en un contexto de precios alcistas", ha indicado Muñoz.

En esta línea, ha afirmado que en la comisión ejecutiva que adjudicó la venta de la parcela en junio de 2024 "no había ningún miembro del Partido Socialista". "Dejen de acusar a este grupo, porque quien adjudica la parcela, es su equipo de gobierno", ha afirmado.

Por su parte, Sanz ha defendido que para la tasación de la parcela se ha realizado "una doble comprobación" que ha fijado un precio mínimo de 1,2 millones de euros. Y ha justificado la reducción ante "la quiebra técnica de la empresa". Asimismo, ha enfatizado en que dicha operación "no está siendo objeto de investigación", en este sentido ha señalado que desde el PSOE "deberían estar preocupados" antes las últimas informaciones.

También, ha indicado que la parcela sufrió una primera rebaja en 2019 de un 40% hasta los 1,9 millones de euros. Ha relatado que en 2022 sale a subasta la parcela y "queda desierta", posteriormente, "se adjudica la parcela a Higuerón Real Estate por 1,7 millones de euros IVA incluido y que en enero de 2025, Iguera y Royal Estate vende la parcela por 3,9 millones de euros".

La portavoz del grupo municipal Vox, Cristina Peláez, ha preguntado por esta última venta. Sanz ha defendido que "la operación no resultaba sospechosa" y que la ley reconoce "una adquisición preferente del inquilino". "Evidentemente, si hubiéramos conocido en aquel momento algunos detalles, sí hubiera sido sospechosa, pero en aquel momento no", ha afirmado el alcalde.

En paralelo, Peláez ha acusado al PSOE de "intentar embarrar" el asunto con sus preguntas al alcalde. "No tienen nada que ver con lo que realmente estamos analizando, un posible caso de corrupción", ha indicado, señalando al exconcejal socialista, Rafael Pineda.