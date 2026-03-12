El alcalde de Sevilla supervisa las obras del tranvibús en la Encarnación: "No serán un obstáculo para las cofradías"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, supervisa las obras del carril bus segregado del BTR en la Plaza de la Encarnación. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado este jueves a pie de obra los trabajos de construcción del carril bus segregado para el Bus de Tránsito Rápido (BTR) Santa Justa-Plaza del Duque en el tramo de la Plaza de la Encarnación y ha garantizado que el avance de las actuaciones en pavimentación y adoquinado "garantizan que la ejecución de esta infraestructura no va a tener apenas interferencia para el paso de las hermandades en la próxima Semana Santa".

En un comunicado, Sanz ha recordado que su compromiso inicial era que "la planificación técnica de la obra fuese adaptada específicamente para el periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Gracias a que hemos actuado con previsión desde el Ayuntamiento y hemos coordinado este periodo clave con la dirección de la obra, ha sido posible habilitar anchos de calzada superiores a los 8 metros en puntos clave".

En este sentido, el alcalde se ha referido a la calle Escuelas Pías, la calle Imagen y los cuatro sectores de la Plaza de la Encarnación, "por lo que estas obras no serán obstáculo para las cofradías", ha insistido al respecto.

Sanz ha precisado que el pavimento provisional de hormigón en la zona de las Setas está listo, mientras que el enclave Encarnación/Laraña ya se encuentra finalizado con pavimento de adoquín, "que se halla en fase de fraguado".

"Para la zona de la Encarnación se ha habilitado un pavimento provisional de hormigón liso para garantizar la estabilidad del suelo", ha abundado el alcalde durante la citada visita.

El proyecto de construcción del carril bus segregado para BTR Santa Justa-Plaza del Duque representa una inversión de 7.373.522 euros financiados por la Unión Europea-NextGenerationEU en el marco del apoyo a un transporte sostenible del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las obras, que comenzaron el pasado 18 de septiembre de 2025, avanzan según el cronograma previsto, concluye el comunicado.