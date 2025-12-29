El alcalde de Sevilla visita en San Pablo los últimos ascensores del plan municipal para acabar con "pisos cárceles"

El alcalde de Sevilla, junto al delegado de Urbanismo y el gerente de este área, visita uno de los ascensores instalados en el Polígono de San Pablo para acabar con los "pisos cárceles". - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado los últimos ascensores instalados en el Polígono de San Pablo enmarcados dentro del plan municipal para acabar con los denominados "pisos cárceles". En este sentido, se trata del bloque 5 de la calle Antoñita Colomé y el número 2 de Juan Espantaleón; ambos con una inversión de 275.000 euros.

El Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, publicó el pasado 10 de diciembre una nueva convocatoria de ayudas con dos meses para presentar proyectos a partir del día siguiente de dicha publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla, remarca en una nota de prensa. Esta subvención está dotada con 4,8 millones de euros para la instalación de ascensores en bloques de pisos que actualmente carecen de ellos.

Estas nuevas ayudas supondrán una ayuda de 120.000 euros por intercomunidad, lo que supondrá la instalación de unos 40 ascensores en comunidades de propietarios ubicadas en San Pablo, donde mayor déficit de ascensores hay en toda la ciudad.

Sobre esta nueva convocatoria el alcalde ha destacado que "seguimos dando grandes pasos para acabar con los 'pisos cárceles' en la ciudad. Gracias a esta convocatoria podrán instalarse 40 nuevos ascensores en el Polígono San Pablo para mejorar la accesibilidad en los bloques de viviendas de Sevilla haciendo una ciudad más accesible, más justa y habitable para todos".

Asimismo, el regidor ha señalado que "gracias a estas nuevas ayudas podremos llegar a más edificios residenciales incrementando el número de ascensores y así reafirmar nuestro compromiso para mejorar la accesibilidad en los bloques de viviendas de Sevilla", al tiempo que ha añadido que "entre la primera y la segunda convocatoria estamos haciendo posible la instalación de 52 nuevos ascensores en esta zona y se prevé que una tercera convocatoria puedan construirse otros 25, por lo que hablaríamos de 77 ascensores nuevos en bloque de pisos del Polígono San Pablo".

Esta nueva convocatoria está destinada a comunidades de propietarios ubicadas en los Barrios D y E del Polígono San Pablo, en cuyo edificio, de tres o más plantas, residan al menos dos personas que sean mayores de 70 años, tengan reconocida una discapacidad igual o mayor al 50% y con movilidad reducida, o reconocida la dependencia con grado 2 o 3.

Una vez publicada esta convocatoria en el BOP, el plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la publicación. En la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ('www.urbanismosevilla.org') podrán consultarse las citadas zonas, accediendo al Anexo I que acompaña a las Bases y a esta convocatoria.

El alcalde ha explicado que, "gracias a la oficina Sevilla Acelera, con estas subvenciones se pone en marcha una nueva modalidad de ayuda para la construcción de ascensores: la subvención en concurrencia no competitiva, de forma que se admitirán todas las solicitudes presentadas en tiempo y forma siempre que cumplan los requisitos fijados en las distintas convocatorias que se celebren".

FINALIZA EL PLAZA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA

Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo finalizó el plazo de presentación de solicitudes de la primera convocatoria el pasado 12 de diciembre. Dicha convocatoria contó con un importe total de 2.160.000 euros --lo ha supuesto una ayuda de 180.000 euros por intercomunidad-- para la instalación de doce ascensores.

En esta primera convocatoria, las ayudas iban destinadas a comunidades de propietarios constituidos en intercomunidad ubicadas en los Barrios D y E del Polígono San Pablo, (distrito San Pablo-Santa Justa) y sean edificios colindantes situados en esquina, lo que permite resolver la accesibilidad sobre dos edificios con un único ascensor.

En menos de dos años, el Gobierno local ha instalado también ocho ascensores en Cross Pirotecnia; recientemente, se están renovando cuatro ascensores muy deteriorados y con histórico de averías desde 2018 de la promoción de VPO en régimen de alquiler en la calle Andén, en el barrio de San Jerónimo.

El actual equipo de gobierno --añade la nota de prensa-- ha puesto en marcha en dos años al menos 50 ascensores con una inversión aproximada de 4,5 millones de euros, "frente a los ocho ascensores del PSOE en ocho años".