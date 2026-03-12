La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inaugura la nueva sede de la Agrupación Musical del Cristo de la Bondad

Inauguración de la nueva sede de la Agrupación Musical del Cristo de la Bondad en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha inaugurado este jueves la nueva sede de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Bondad, ubicada en la avenida 28 de Febrero, en uno de los espacios del antiguo centro comercial Alcalá Plaza.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante el acto también ha tenido lugar la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad musical, destinado a fomentar la afición por la música, especialmente entre los menores y jóvenes de la ciudad.

Jiménez ha destacado que el nuevo espacio "resulta idóneo para acompañar el crecimiento que la entidad viene experimentando en los últimos años, así como por la importante labor altruista que desarrolla en el ámbito educativo".

En este sentido, ha subrayado el papel de la agrupación en "la transmisión, a través de sus escuelas musicales, de valores como la solidaridad, el respeto y el compañerismo, junto al amor por la música y las tradiciones".

Durante la visita, la alcaldesa también ha suscrito el acuerdo de colaboración con el presidente de la agrupación, Daniel Fernández. El convenio reconoce la trayectoria de esta entidad, estrechamente vinculada a las tradiciones locales, así como la implicación de sus socios en la difusión de la cultura musical entre las nuevas generaciones.

Asimismo, Jiménez ha anunciado que el próximo Certamen de Saetas Antonio Saavedra Salpicón, que se celebrará el 21 de marzo en el Teatro Gutiérrez de Alba, estará dedicado a la agrupación.

En virtud del convenio firmado, el Ayuntamiento concede una subvención nominativa destinada a sufragar el alquiler del local de ensayo y garantizar el funcionamiento de la agrupación, así como el desarrollo de su labor formativa y cultural.

Por su parte, la entidad se compromete a seguir impulsando la cultura y la educación musical, así como a difundir el gusto por la interpretación musical entre la población, participando en citas destacadas de la ciudad como la celebración del 28 de Febrero, Día de Andalucía, el alumbrado navideño, pasacalles o la Cabalgata de Reyes Magos, entre otras.

La Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Bondad de Alcalá se fundó en el año 2000 al amparo de la Hermandad de La Borriquita y desde 2001 acompaña a su titular cada Domingo de Ramos. Desde entonces, la formación ha experimentado un notable crecimiento, no solo en número de integrantes, sino también en calidad, preparación y experiencia, reuniendo en la actualidad a más de un centenar de componentes.

Además, la agrupación ha impulsado sus Escuelas Musicales, donde los más pequeños adquieren conocimientos sobre instrumentos y música en general, y cofrade en particular, al tiempo que aprenden valores fundamentales para la convivencia, como el respeto y el compañerismo.