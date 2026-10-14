Alfonso Rodríguez Gómez de Celis lidera la candidatura del PSOE de Sevilla al Congreso y Rosario Andújar al Senado

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial del PSOE de Sevilla ha aprobado este miércoles por unanimidad la candidatura del partido a las Cortes Generales que concurrirá a las elecciones del próximo 29 de noviembre, que deberán ratificarse en el Comité Federal del sábado.

Según ha confirmado el partido en una nota, el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, será el número uno de la lista para el Congreso. Por otro lado, la alcaldesa de Osuna (Sevilla), Rosario Andújar, liderará la papeleta para el Senado.

En la lista del Congreso, la diputada Carmen Castilla sube al puesto número dos, mientras que el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ocupa el tercer puesto de la lista. Completan la candidatura Trinidad Argota, José María Villalobos, Carmen Dolores Velasco, David Pérez Hormigo, Inmaculada Márquez Montes, Casimiro Fernández Linares, Ángela Roldán Bonilla, Miguel Ángel Melero Vargas y Lydia Gómez Torrecillas.

Por su parte, Antonio Gutiérrez Limones y Eva Patricia Bueno repiten en la lista del Senado en la que no se encuentra el candidato a alcalde de Sevilla en las próximas elecciones municipales, Antonio Muñoz.

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que el partido "sale a ganar las elecciones generales con un equipo solvente y con mucha experiencia". El dirigente provincial socialista ha afirmado que estos comicios son "una cita clave en la que los españoles nos jugamos el futuro" y se ha mostrado convencido de El dirigente provincial socialista ha afirmado que estos comicios son "una cita clave en la que los españoles nos jugamos el futuro" y se ha mostrado convencido de que el PSOE "abrirá otra etapa de progreso en nuestro país bajo el liderazgo de Pedro Sánchez".