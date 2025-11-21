La Algaba "abre las puertas" a la Navidad con un "amplio programa" de actividades para todos los públicos

LA ALGABA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha presentado un amplio programa navideño "pensando especialmente en los más pequeños", que se desarrollará del 5 de diciembre al 5 de enero, bajo el lema 'La Algaba abre las puertas a la Navidad'.

En este sentido, el acto de inauguración de la Navidad tendrá lugar el jueves 5 de diciembre con la visita de Papá Noel, un gran parque navideño y la inauguración del alumbrado, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En el acto serán protagonistas los niños, para quienes también habrá una nevada artificial tras el encendido de las luces. El alcalde, Diego Manuel Agüera, ha destacado al respecto que "se trata de un programa para disfrutar del municipio en familia y con amigos, pero sobre todo, centrado en los más pequeños con actividades como Nivaria, los musicales infantiles y teatros".

En la agenda también habrá concierto navideño a cargo de Los Cantores de Híspalis y la "ya esperada" noche de zambomba flamenca. No faltarán los musicales infantiles; en esta ocasión Las Guerreras K-POP y La Cenicienta y teatro como Quijote y Sancho y el cuentacuentos Rapunzel, entre otros.

La tarde del 31 se celebrarán las 'preuvas', una fiesta para disfrutar con los amigos y la mejor música. En enero, el "esperado Cartero Real" recogerá las cartas de todos los niños el día 3, y la Cabalgata de Reyes Magos recorrerá las calles del municipio el 5 de enero.