La Junta celebra la Navidad con música y talleres para toda la familia en museos y conjuntos de Sevilla

La delegada de Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz, junto al delegado de la Junta en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial en Sevilla, ha puesto en marcha una "amplia programación que llenará de música, arte, historia y magia" las distintas localidades de la provincia de Sevilla. Con citas pensadas para disfrutar en familia, el calendario cultural se extenderá hasta el próximo 30 de diciembre y hará partícipe, con más de 60 actividades, "no solo a las instituciones dependientes de la Consejería de Cultura como bibliotecas, museos, conjuntos históricos y enclaves arqueológicos, sino también a plazas, iglesias y otros espacios municipales.

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, la delegada de Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz, ha destacado la singularidad de esta programación que "abraza a las distintas localidades a fin de que la tradición y cultura navideña llegue a cada rincón de la provincia".

De esta forma, plazas, teatros municipales, ermitas, iglesias, espacios culturales de ámbito local, incluso instalaciones deportivas, como el Estadio de La Cartuja, serán escenarios de la agenda programada por la Junta de Andalucía para esta Navidad en Sevilla.

En el centro de esta programación estarán "los pequeños de la casa para hacerles partícipes, junto a sus familias, de una oferta que destaca tanto por la puesta en valor de nuestro legado cultural como de las cualidades del espíritu navideño".

De contenido diverso y accesible a todos, las actividades están pensadas para incorporar a todo tipo de público. Así, la música, tanto flamenca como clásica, es "parte importante" de la agenda navideña de la provincia de Sevilla.

De esta manera, el próximo 8 de diciembre, la Plaza de España de Guadalcanal acogerá la zambomba 'De ayer y de hoy' y el 9 del mismo mes, la Iglesia del Divino Salvador de Carmona, dentro del ciclo Música en Adviento, contará con la Orquesta Barroca de Sevilla que interpretará 'Tempesta nel cuore', con arias de ópera de G.F. Haendel, A. Vivaldi, J. de Nebra y R. Broschi.

El mismo concierto llegará a la Iglesia de San Cristóbal Mártir de Burguillos, el 10 de diciembre; a la Ermita de Pilas, el 11 de diciembre; y al Convento de San Agustín de Cazalla de la Sierra, el 12 de septiembre.

El día 11 se podrá disfrutar 'Triana por Pascua', en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla; y, al día siguiente, la Plaza Nueva de La Puebla de Cazalla se inundará con la zambomba 'De ayer y de hoy'.

También en Sevilla, el Estadio de la Cartuja celebrará el próximo 18 de diciembre una nueva edición de 'Happening', una cita con "espíritu festivo" que reúne a la última creación escénica y musical andaluza.

"El broche de oro al ciclo Música en Adviento" lo pondrá el 30 de diciembre, en la Fábrica de Artillería de Sevilla, el Joven coro de Andalucía.

Además, la Delegación territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla organiza para los más pequeños de la casa 'teatros de títeres y cuentacuentos' en las localidades de Alanís de la Sierra, Benacazón, San Juan y Alcolea del Río.

ENCLAVES HISTÓRICOS

Los enclaves históricos de Munigua, en Villanueva del Río y Minas, y de San Isidoro del Campo, en Santiponce, serán protagonistas de gran parte de la agenda programada por la Delegación territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla para toda la familia.

En esta línea, el Monasterio de San Isidoro del Campo inaugurará con música su agenda navideña. El viernes 6 de diciembre, a las 20,00 horas, llegará el ciclo de Música Antigua y Clásica; mientras que el viernes 12, a las 19,30 horas, tendrá lugar el ya tradicional Concierto de Navidad.

Este concierto de Navidad volverá a sonar el viernes 19 de diciembre, a las 12,30 horas. San Isidoro del Campo desarrollará a lo largo de estos días distintos talleres en donde los asistentes podrán acercarse a la cultura medieval.

Así, el domingo 14 de diciembre, a las 11,30 horas, se llevará a cabo el taller de escultura 'La obra viva: el arte de crear'; y el 16 de diciembre, el taller infantil 'Decora y descubre el monasterio'.

El sábado 20 y domingo 21, a las 10,00 horas, se desarrollarán talleres sobre escritura medieval. Las reservas podrán realizarse en la web del enclave. Munigua abrirá por Navidad, y para todos, hasta el próximo 27 de diciembre con visitas al yacimiento en grupos familiares los 6,7,13, 20 y 27 de diciembre a las 11,00 horas.

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

Desde el próximo 9 de diciembre el público interesado podrá visitar, de forma gratuita, su tradicional Belén. Además, la institución acoge la exposición 'El palacio de los archivos', en colaboración con el Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones (SAHP) del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS), así como 'Agrupados por ser distintos.

Por otro lado, el yacimiento carmonense llevará a cabo visitas guiadas, bajo el título 'De Grecia a la bandera de Andalucía. Los trabajos de Hércules', al Anfiteatro y la Necrópolis los próximos 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre, con pases a las 11,30 horas en el Anfiteatro y a las 12,30 horas en la Necrópolis.

Cabe destacar, que el sábado 6 de diciembre con motivo de los actos de la bandera de Andalucía, se realizará a las 12,00 horas una visita especial y un cuentacuentos familiar sobre mitológicas de Hércules, protagonista de la bandera de Andalucía. El domingo 7 de diciembre, a las 11,30 horas, se desarrollará la recreación histórica 'La brujería en la tardoantigüedad'; y, a las 12,30 horas, la charla-demostración 'Pancracio', con la que se mostrará cómo era el deporte en la antigua Roma.

Ya el viernes 26 de diciembre, a las 12,30 horas, se realizará una visita teatralizada 'Juan Fernández López, un boticario entre frascos y urnas'. Actividad conmemorativa del centenario del fallecimiento de este farmacéutico y cofundador de la Necrópolis Romana de Carmona. Conjunto Arqueológico de Itálica El 6 de diciembre, a las 11,00 y 13,00 horas, Itálica se vestirá de blanco y verde para celebrar el Día de la Bandera.

El conjunto arqueológico arrancará el sábado 13 las actividades especiales de Navidad con una jornada de actividades con recreaciones históricas o escenas de teatro Grecolatino, entre otras, para celebrar la apertura a la visita pública del teatro romano de Itálica, de 11,00 a 14,45 horas. Asimismo, el sábado 20 y el domingo 21, con sesiones a las 11,00 y 13,00 horas, se llevarán a cabo visitas guiadas y espectáculos en el teatro romano de Itálica con el título de 'Un voto para Cayo'.

Los mismos días, Itálica pone en marcha un taller de máscaras teatrales, previa reserva en el portal ARES, el sábado a las 10,30 y 12,30 horas y el domingo a las 11,00 y 13,00 horas. Todas las sesiones, en el teatro romano. El martes 23, a las 10,30 y 12,30 horas, en el teatro romano, el taller 'Devolviendo el color a las piedras' y el jueves 26 en sesiones de 11,00 y 13,00 horas.

Además, varias exposiciones temporales inundarán las salas del museo para trasladar al visitante la 'Culturas del mar. Vidas en el litoral andaluz'; los sonidos del continente africano con la muestra '¿Te suena África?' o la naturaleza más plena con 'El último bosque. La muerte de un ecosistema único'.

Por su parte, la biblioteca Infanta Elena presenta una "singular propuesta" para los lunes del mes de diciembre. A las 10,00 horas, mientras que los asistentes adelantan la labor o costura que lleven al recinto, se les acompañará leyendo en voz alta. A ello se suma, hasta el 22 de diciembre, la exposición 'Abro un libro y .', junto a la muestra 'Tape Art', de Juan Cris, que se podrá ver de lunes a viernes, de 9,00 a 21,00 horas y los sábados de 9,00 a 14,00 horas. El viernes 5 de diciembre, a las 19,00 horas, celebra un 'Concierto homenaje a la Generación del 27', por Jesús Albarrán.