Dos urgenciólogos del Hospital de Valme de Sevilla, nuevos presidente y vicepresidente de Semes-Andalucía

Los médicos Ángel Álvarez y Francisco Ruiz, ambos facultativos del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Valme de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los médicos Ángel Álvarez y Francisco Ruiz, ambos facultativos del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, han sido nombrados presidente y vicepresidente de Semes-Andalucía, la delegación regional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, una de las entidades científicas más numerosas del país con casi 14.000 profesionales y 1.650 socios en la comunidad.

Así lo ha anunciado este viernes la Junta de Andalucía en una nota, a la par que ha afirmado que, por su parte, Álvarez ha subrayado su compromiso con "la excelencia asistencial, la investigación y la formación continuada", así como con la consolidación de los once grupos de trabajo de Semes y la proyección social de la urgenciología.

"Es un verdadero honor para mí y para Francisco Ruiz presidir nuestra sociedad científica en estos apasionantes momentos en los que se va a formar a nuestros primeros urgenciólogos de la recién creada especialidad", ha señalado.

Por otro lado, Ruiz ha puesto el acento en la actualización permanente del colectivo: "Queremos seguir siendo la entidad de referencia en la formación de los profesionales de urgencias y emergencias". Ambos destacan que el Hospital de Valme les ha inculcado "el afán por el liderazgo, la docencia, la investigación y la excelencia asistencial".

Álvarez, adjunto de Urgencias en Valme desde 1997, es, según la Junta, referente en patología trombótica y anticoagulación, con amplia experiencia docente, participación en investigaciones y pertenencia a comités científicos nacionales y regionales. Cuenta con acreditación profesional nivel Experto por la ACSA y forma parte del Comité Regional del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, además de coordinar la formación continuada del área sanitaria.

Ruiz, médico adjunto en Valme desde 1996 y profesor asociado de la Universidad de Sevilla, está especializado en arritmias cardíacas y síncope, ámbitos en los que es considerado un referente regional. Coordina el grupo de trabajo de arritmias de Semes-Andalucía y es responsable de Formación del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Acumula participación en comités científicos, estudios clínicos y publicaciones, además de un papel destacado en congresos, como la vicepresidencia del XXXIV Congreso Nacional de Semes celebrado en Sevilla en 2024.