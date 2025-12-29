La Algaba (Sevilla) instala una tómbola navideña con productos de comercios locales valorados en 6.000 euros

Cabalgata de Reyes Magos de La Algaba, en foto de archivo. - AYTO.DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La Navidad 2025 en La Algaba contará con una importante novedad: una tómbola instalada en el Ayuntamiento formada por lotes de productos, valorados en 6.000 euros, procedentes de los comercios locales adheridos a la campaña de apoyo al comercio de estas fiestas.

En este sentido, los lotes serán premios directos que los ciudadanos podrán llevarse si resultan agraciados con una de las bolas que repartirán los Reyes Magos durante la Cabalgata del 5 de enero, bolas que se lanzarán --con tarjetas premiadas y no premiadas-- desde la terraza del Consistorio, según informa en un comunicado.

La campaña 'La Algaba, compramos de corazón' refuerza el apoyo al comercio local incluye esta iniciativa. Junto a la tómbola, también habrá un sorteo final de seis fines de semana en un hotel de 5 estrellas para dos personas entre aquellas personas que hayan depositado su tique en las urnas correspondientes, por compras superiores a 15 euros en los comercios participantes.

"El objetivo de esta iniciativa es que nuestros vecinos y vecinos vivan una Navidad más especial, al mismo tiempo que reforzamos nuestro compromiso con los pequeños comercios de La Algaba. Cada compra que se hace en el municipio es un impulso directo a nuestras familias, a nuestro empleo y a nuestra economía local", ha afirmado el alcalde, Diego Manuel Agüera, al tiempo ha invitado a los vecinos a disfrutar de estas actividades "y a seguir apoyando, con corazón, a nuestros comerciantes".