Alumnos del CEIP Ángeles Martín Mateo de Alcalá participan en las jornadas educativas de Flacema y Portland Valderrivas

Alumnos del CEIP Ángeles Martín Mateo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) participan en las jornadas educativas sobre medio ambiente organizadas por Flacema y Portland Valderrivas. - FLACEMA

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y la fábrica de Alcalá de Guadaíra de Grupo Cementos Portland Valderrivas han organizado un año más sus jornadas educativas sobre medio ambiente en las que han participado 15 alumnos del CEIP Ángeles Martín Mateo, de la barriada de La Liebre.

Según ha informado Flacema y Portland Valderrivas en una nota, estas visitas forman parte de la campaña de jornadas informativas 'Desarrollo Sostenible, ¿Responsabilidad de todos?' que Flacema organiza desde 2009 en las distintas plantas cementeras ubicadas en Andalucía, con el objetivo de trasladar el compromiso de la industria cementera con el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la economía circular.

Concretamente, en esta jornada han participado 15 alumnos de sexto de Primaria que han asistido --de la mano de los monitores de la cooperativa andaluza de educación ambiental Ecomimesis-- a varios talleres prácticos y una escape room tematizada. El responsable de Sostenibilidad de Flacema, Francisco Cueto, y el jefe de Medio Ambiente de la fábrica de Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra, Pedro Lanagrán, han explicado al alumnado la importancia del cemento y el hormigón en la vida cotidiana, así como los esfuerzos de la industria por hacer compatible este uso con el respeto al medio ambiente.

En este sentido, han explicado que "se trata de materiales muy utilizados en construcciones habituales de los pueblos y ciudades, como casas, colegios y otros edificios; y también en grandes infraestructuras como presas, puentes o carreteras". Por este uso intensivo, la modernización del proceso productivo realizada en las últimas décadas ha sido fundamental para conseguir proteger y cuidar el entorno, "gracias a técnicas más modernas que consiguen producir cemento y hormigón con la mínima huella ambiental posible".

SOBRE FLACEMA La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) es una entidad privada, sin ánimo de lucro y de carácter paritario, de la que forman parte las empresas cementeras que operan en Andalucía (Grupo Cementos Portland Valderrivas, Votorantim Cimentos y Holcim España), y los dos sindicatos más representativos (CCOO del Hábitat de Andalucía y UGT FICA Andalucía).

La misión de Flacema es promover la creación de una cultura en Andalucía que haga compatible el progreso económico y social con el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales, garantizando la salud de los trabajadores y ciudadanos de la comunidad, para una mejora de la calidad de vida tanto de las generaciones presentes como futuras.

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

La fábrica de Alcalá de Guadaíra pertenece al Grupo Cementos Portland Valderrivas, multinacional líder en la producción de cemento, que utiliza en sus procesos productivos las mejores técnicas disponibles para alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente.