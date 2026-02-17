Se amplía hasta abril el plazo de las obras de la Casa Cernuda de Sevilla tras la aparición de pinturas murales

Archivo - Imagen de la Casa de Luis Cernuda. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla va a tomar conocimiento este martes de la ampliación del plazo de ejecución de las obras de rehabilitación de la Casa Cernuda por parte de la empresa adjudicataria.

Según han señalado fuentes municipales consultadas por Europa Press, el motivo de la ampliación es el aparición de 120 metros cuadrados de pinturas murales en la galería de planta baja y primera.

Este hecho va a suponer la realización de diversos trabajos sobre el mural y la modificación de la instalación eléctrica y de iluminación. Unos trabajos para los que la empresa fija unas doce semanas.

De esta forma, el plazo se amplía hasta el 30 de abril, aunque las fuentes municipales han asegurado que "se va a intentar finalizar los trabajos cuanto antes".

A principios de año, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, señalaba que el proyecto del nuevo espacio museístico de la Casa Cernuda "iba a estar listo en el primer trimestre del año".

El Consistorio ha llegado a un acuerdo con la familia de Luis Cernuda para adquirir importantes documentos y bienes que pertenecieron al poeta. El ICAS, "está trabajando ya en el proyecto museístico de un edificio que "va a ser uno de los ejes centrales del Centenario de la Generación del 27".

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros.