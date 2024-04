Ana Cristina Arévalo, nueva alcaldesa de El Ronquillo (Sevilla): "Quiero que el pueblo evolucione sin perder su esencia"

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva alcaldesa de El Ronquillo (Sevilla), Ana Cristina Arévalo (PSOE), primera mujer en ocupar el cargo, afronta sus primeras horas como regidora "asimilándolo todavía". Su nombramiento se ha producido este miércoles tras prosperar la moción de censura registrada por su grupo municipal para la destitución del hasta ayer regidor, Cipriano Huertas, al contar con el voto favorable de siete ediles y solo uno en contra --el ya exalcalde no acudió a la sesión plenaria--. "Quiero que el municipio evolucione, pero que siga siendo un pueblo".

En declaraciones a Europa Press, la flamante alcaldesa reconoce estar "ilusionada" ante esta nueva etapa. "Era necesario el cambio y no tantas 'idas y venidas'. Hacía falta estabilidad en El Ronquillo", asegura Arévalo. Precisamente, esa idea es la que más se repite en las filas del PSOE provincial y ha sido el principal motivo para la presentación de la moción de censura.

"Había que garantizar la gobernabilidad en la localidad, donde la situación llegó a un extremo en la que el alcalde prácticamente se quedó solo, como pudo comprobarse al no sacar adelante el presupuesto municipal", tal como esgrimen desde el PSOE.

En cuanto a los retos a corto y medio plazo, la nueva regidora tiene claro que la prioridad es la mejora de los servicios públicos, "teniendo en cuenta, sobre todo, que muchos vecinos tienen una avanzada edad" y señala al respecto que llevará a cabo una "lucha constante para atraer recursos para el pueblo".

En estos tres años que restan de mandato, la línea que seguirá el equipo de gobierno "será de continuidad, la que marcaron mis antecesores en el cargo". En este sentido, el último regidor socialista, José Antonio lópez, presentó su dimisión tan sólo cinco semanas después de tomar posesión tras denunciar la "situación de bloqueo" del Ayuntamiento por parte de Con Andalucía y PP.

El regidor ronquillero hasta este miércoles había suscrito un pacto con los populares que consistía en el reparto de la Alcaldía, dos años cada uno, y que saltó por los aires tras cesar de sus funciones al teniente de alcalde, Miguel Rodríguez (PP), a finales del pasado mes de diciembre.

Ana Cristina Arévalo asegura que ha recibido "mucho cariño y positividad" por parte de sus vecinos estos últimos días. "Me conocen, y cuando he podido acceder a un cargo como este, algo me habrán visto". Potenciar el turismo rural y dar mayor visibilidad al municipio serán dos de sus objetivos primordiales, con el compromiso de reclamar "allá donde haga falta, sea cual sea la administración" en beneficio de los vecinos.

De este modo, el PSOE, que fue la fuerza más votada en los comicios del 28 de mayo, con cuatro ediles, recupera la Alcaldía. Por otro lado, la coalición de izquierdas logró en esa cita con las urnas tres concejales (dos más que en el anterior mandato) y el PP obtuvo dos ediles (uno más que en 2019).