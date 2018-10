Andalucía crea una Asociación de Blogueros de Viaje, la cuarta de España

Actualizado 23/11/2015 15:53:33 CET

Un grupo de blogueros andaluces han creado la 'Andalucía Travel Bloggers' (AndalucíaTB), la Asociación de Blogueros de Viaje de Andalucía, de forma que ésta es la cuarta comunicad autónoma que pone en marcha este proyecto tras 'BarcelonaTB', 'MadridTB' y 'GaliciaTB'.

Según indica dicha asociación en una nota, 'AndalucíaTB' nace con la idea de "atraer visitantes a la región andaluza a través de un turismo responsable y sostenible y para hacer una sociedad andaluza más fuerte y tolerante a través del conocimiento de otras culturas".

Tras varios meses de preparativos, noviembre ha sido el mes elegido para la presentación oficial de Andalucía Travel Blog. El sábado 7 de noviembre tuvo lugar la reunión fundacional en el Hotel Monte de Triana de Sevilla, un acto que contó con el respaldo de las asociaciones de Barcelona, Madrid y Galicia, creadas también recientemente.

Esta organización andaluza sin ánimo de lucro surge en 2015 por iniciativa de un grupo de blogueros de viaje para "respaldar y potenciar la presencia de los blogs como comunicadores de viajes dentro del sector del turismo, además de compartir inquietudes y conocimientos a través de diferentes encuentros".

'AndalucíaTB' pretende "ser un canal de comunicación entre asociados y administraciones, empresas y agentes del sector turístico para facilitar la puesta en marcha de proyectos y estrategias comunes para que los eventos organizados relacionados con los viajes logren una mayor repercusión y difusión de Andalucía como destino turístico".

Así, además de "divulgar y promocionar el patrimonio histórico, artístico, natural y gastronómico de Andalucía de una forma responsable y sostenible, se inspirará a conocer diferentes rincones de España y del mundo y aprender de otras culturas para hacer una sociedad andaluza más fuerte y tolerante". En este sentido, la asociación colaborará con ONG para favorecer diferentes causas sociales y medioambientales.

Sus fundadores, trece 'blogs' de viajes muy activos además en las redes sociales, son 'A tomar por mundo', 'Autocaravana en familia', 'Concha de viaje', 'Dinky viajeros', 'El faro de la Jument', 'El mundo ok', 'El viaje de Lu', 'Los viajes de Claudia', 'Miruta.es', 'Tales of a Wanderer', 'Tony Davis on the road', 'Tú, yo y mi mochila' y 'Viajes al alcance de todos'.

La asociación andaluza admitirá la incorporación de nuevos blogueros de viaje relacionados con Andalucía a través de un formulario de inscripción que podrán encontrar en el sitio web 'www.andaluciatb.com'.

En la página de 'AndaluciaTB', además de conocer los perfiles de los socios integrantes y sus blogs de viajes con mucha información práctica de Andalucía y del mundo, se puede consultar los próximos proyectos de la asociación, entre los que están previstos talleres, cursos de formación, conferencias, viajes y escapadas, y actividades viajeras.