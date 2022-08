Andalucía por sí pide a Endesa un nuevo plan de inversiones para solventar los cortes de luz en Coria del Río (Sevilla)

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El partido Andalucía por Sí --AxSí-- de Coria del Río (Sevilla) ha llevado al Pleno municipal una moción "pidiendo" a Endesa que ponga en marcha, de manera "inmediata", un Plan de inversiones de adecuación y modernización de sus infraestructuras e instalaciones en Coria para "adaptarla a los picos de consumo durante todo el año, así como a su población actual tanto domiciliaria como industrial, para evitar cortes de luz".

Así lo ha indicado el partido en un comunicado donde ha explicado que la localidad "vuelve a sufrir, un verano más, cortes de luz". AxSí ha achacado estos cortes de luz por "fallos en un centro de transformación", que señalan, "ya ha dado problemas en años anteriores". En concreto, han aludido al transformador que se ubica en la calle Josefa Casado.

Del mismo modo, el grupo político ha "exigido" a Endesa y a "su entidad aseguradora" que "indemnice a los vecinos perjudicados", para lo que ha propuesto a los mismos acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor del municipio como medio para reclamar los "daños causados".

Tal y como han apuntado en la moción, el motivo de estos cortes lo han relacionado con "las altas temperaturas y el elevado consumo" que en ese momento "había en la zona por la ola de calor". Del mismo modo, han apuntado que el año pasado el centro de transformación de esta zona "salió ardiendo" y Endesa sustituyó el "transformador incendiado y las infraestructuras anexas al mismo". Acción que el partido ha manifestado que "no ha sido útil".

Para el alcalde de la localidad, Modesto González, los hechos le "hacen ver que hay una falta de planificación en las infraestructuras, siendo deficitarias para etapas de picos de consumo, que por desgracia el cambio climático apunta a que se van a quedar para el futuro".

De este modo, ha señalado que estas infraestructuras se "han quedado obsoletas, ya que no están adaptadas a un sobreconsumo", lo que les lleva a "prever que estos cortes no van a ser aislados y centralizados en un barrio, sino que se extenderían al conjunto de la localidad" si siguen con "episodios de olas de calor o de frío".

En este sentido, AxSí ha propuesto a Endesa, como titular de las instalaciones e infraestructuras, "acometer a la mayor brevedad un plan de modernización y/o adaptación de sus infraestructuras a la nueva realidad". Según el partido, esta realidad está relacionada con que "cada vez el consumo va a ser mayor y en un mismo momento, un tanto excesivo para las existentes" instalaciones, que "o bien saltarán o arderán, como ha pasado en los meses de julio de 2021 y 2022".

"Endesa no puede esperar a que se corte el servicio para intervenir. Debe presentar un proyecto de adecuación de las infraestructuras a la realidad de Coria, tanto a su población como a los picos de consumo que se dan a lo largo de todo el año. No podemos estar con miedo a que se nos corte la luz, se nos estropeen electrodomésticos, se nos eche a perder la comida o, lo que es peor, un incendio en un centro de transformación alcance un casa y causa daños personales que no queremos imaginar", ha aseverado Modesto González.