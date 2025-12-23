Aprobados los presupuestos municipales de Sevilla para 2026 tras el acuerdo entre PP y Vox

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz preside la sesión plenaria donde se debate los presupuestos municipales para 2026. - Eduardo Briones - Europa Press

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes en sesión extraordinaria los presupuestos municipales para 2026. Las cuentas salen adelante tras cerrarse el acuerdo entre PP y Vox, anunciado pocas horas antes, reeditando el pacto firmado para el presente ejercicio.

Ambas formaciones han firmado un acuerdo que recoge "reforzar" el control en el empadronamiento de la ciudad y flexibilizar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja. Estas dos medidas eran condiciones de Vox para sacar adelante los presupuestos y han sido aceptadas por el Gobierno municipal, así como 16 enmiendas que fueron presentadas por el partido.

Las cuentas han contado con el voto favorable del PP y Vox y el voto en contra del PSOE y Con Podemos-IU.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha destacado que se trata de un presupuesto "histórico por cantidad y apuesta por la ciudad". Las cuentas, presentadas en equilibrio inicial, han sido definidas como "prudentes y responsables pensando en el bien de los sevillanos".

Los presupuestos presentan una inversión de 1.096.267.338,71 euros. Estos números suponen un incremento del 2,52% con respecto al año anterior, llegando a 1.380.067.639,51 euros el global consolidado.

El Ayuntamiento ha anunciado subidas en las aportaciones a diferentes áreas. Tussam recoge una financiación total de 97.784.087 euros. El incremento, según el Consistorio, es del 3,22% respecto del año anterior.

Una de las partidas en las que también aumenta el presupuesto es de 150 millones de euros, con un incremento del 7% en relación con 2025.

En esta línea, el Ayuntamiento destinará un millón de euros más para la rehabilitación de colegios, así como la continuación del plan de choque puesto en marcha en centros escolares, con el contrato de mantenimiento de 2,5 millones al año.

También recoge un aumento en el gasto al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) con más de 18 millones de euros, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) hasta los 43 millones y el de Contursa superando los 21 millones de euros.

VOX DEFIENDE EL ACUERDO FRENTE A LAS CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

La portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, ha defendido el presupuesto, acordado con el PP, como "un instrumento de gestión útil para los sevillanos".

En esta línea, ha destacado el recorte en el dinero de entidades de cooperación internacional y de memoria democrática. "Habrá más dinero para lo que importa", ha afirmado Peláez a la par que ha subrayado la inversión en parques empresariales y mercados de abastos.

Asimismo, ha reiterado el acuerdo en materia de control del padrón municipal "para evitar la inscripción de migrantes ilegales dentro de las competencias propias".

La oposición se ha mostrado muy crítica ante lo que califican como unas cuentas "al servicio de la ultraderecha". El PSOE ha indicado que los presupuestos son "poco ambiciosos e ideológicamente condicionados por Vox".

La concejal del PSOE, Sonia Gaya, ha señalado que las cuentas suponen un "recorte" en partidas como las destinadas a entidades de cooperación internacional, memoria democrática y eventos culturales como el Festival de Cine.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno municipal "repite las inversiones un año tras otro porque no ejecutan las cuentas", en esta línea ha lamentado "el caos" en la movilidad de la ciudad y "la dificultad" de acceso a la vivienda. "La ciudad está mercantilizada", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz del grupo Con Podemos-IU, Susana Hornillo ha calificado las cuentas como "poco creíbles". En este sentido, ha señalado que el informe de la intervención indica una "sobreestimación" en los ingresos y ha lamentado "los servicios públicos están cada vez peor".

Sobre el pacto con Vox, ha asegurado que el Ayuntamiento "ha aceptado un chantaje ideológico para contentar con la extrema derecha". "Su modelo representa un modelo conservador y desigual que excluye a la mayoría social", ha afirmado.

